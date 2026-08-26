Debut de Rafa Márquez con México genera expectativa: ya se vendieron 50 mil boletos para enfrentar a Colombia

El M&T Bank Stadium se prepara para el estreno del nuevo técnico del Tricolor con localidades desde 1,400 pesos mexicanos

La afición responde al debut de Rafa Márquez. Imago 7/Reuters

La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la selección mexicana comienza a generar expectativa entre los aficionados. A casi un mes de su primer partido como entrenador del Tricolor, Claro Sports pudo saber que ya se han vendido alrededor de 50 mil boletos para el duelo ante Colombia, programado para el próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland en Estados Unidos.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa para México rumbo al ciclo mundialista de 2030 y será la oportunidad para que Márquez dirija oficialmente al combinado nacional. La respuesta de los aficionados refleja el interés por acompañar al histórico exdefensor en su estreno como estratega de la selección.

El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens de la NFL, cuenta con una capacidad aproximada de 70,745 a 71,008 espectadores, por lo que la venta actual representa una importante presencia de aficionados mexicanos y colombianos en las tribunas del inmueble estadounidense.

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México vs Colombia, el primer reto de Rafael Márquez

El duelo ante Colombia será una buena prueba para Márquez como responsable del proyecto deportivo de la selección mexicana. El exjugador del Barcelona asumirá este reto después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso anterior y tras su experiencia como entrenador en las categorías juveniles del club blaugrana en España.

Después del encuentro ante Colombia, el Tricolor también tiene contemplados duelos de preparación frente a Perú el 29 de septiembre y contra Estados Unidos y Chile el 3 y 6 de octubre, respectivamente, todos ellos dentro de la Fecha FIFA. La selección mexicana utilizará esta serie de partidos para comenzar la evaluación de futbolistas rumbo a los próximos compromisos internacionales como la Nations League de la Concacaf.

El debut tendrá además una particularidad en la conformación de la convocatoria. Márquez se enfrentará a una limitante para formar la lista de jugadores de la Liga MX: solamente podrá llamar a un máximo de dos futbolistas por equipo del campeonato mexicano.

Esta situación obligará al cuerpo técnico a realizar una selección más detallada de los elementos disponibles.

Boletos para el México vs Colombia

Los aficionados todavía pueden adquirir entradas para el partido entre México y Colombia a través de plataformas oficiales de venta como SeatGeek. Los precios dependen de la zona seleccionada, la ubicación dentro del estadio y la disponibilidad de lugares.

Las localidades más económicas, ubicadas en zonas altas o generales, rondan entre los 74 y 80 dólares (aproximadamente 1,400 a 1,600 pesos mexicanos), mientras que las secciones intermedias se encuentran entre los 85 y 122 dólares (alrededor de 1,600 a 2,300 pesos). En las zonas preferenciales, cercanas a la cancha y con mayor demanda, los precios pueden superar los 900 dólares, equivalentes a más de 17,000 pesos mexicanos en plataformas de reventa autorizada.

Con el M&T Bank Stadium encaminándose a una importante asistencia, Rafael Márquez tendrá un estreno ante un escenario de alta expectativa, en un partido que marcará el comienzo de su camino como entrenador de la selección mexicana y la construcción del proyecto rumbo al Mundial de 2030.

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