The Nemeths resisten una batalla ante Slater y retienen los títulos por parejas de TNA

Ricky Sosa y Leon Slater rozaron el triunfo, pero Nic Nemeth encontró el Danger Zone para conservar los títulos

Nic y Ryan Nemeth conservaron el TNA World Tag Team Championship después de derrotar a Ricky Sosa y Leon Slater en el evento estelar de Impact. El combate fue anunciado durante el mismo programa después de que Slater interrumpiera a los campeones y presentara a Sosa como su compañero. Una vez sobre el cuadrilátero, los retadores aprovecharon su velocidad para tomar la iniciativa, con Slater atacando a Ryan y Sosa sumándose mediante movimientos combinados que obligaron a los monarcas a reorganizarse. Los Nemeth lograron equilibrar la lucha al aislar a Slater y evitar durante varios minutos que pudiera entregar el relevo a su compañero.

Sosa finalmente recibió el cambio y consiguió derribar a los dos hermanos antes de conectar un moonsault sobre Nic para una cuenta de dos. La acción aumentó cuando Nic respondió con un DDT, pero Sosa frenó un intento de superkick y conectó un Blue Thunder Bomb que permitió el ingreso de Slater. El británico ejecutó su Swanton 450 sobre Nic y parecía tener terminada la lucha, pero Ryan interrumpió la cuenta antes de sacar a Slater del ring y enviarlo contra las escaleras metálicas. Sosa continuó el ataque con un springboard cutter y posteriormente convirtió un intento de Famouser en una powerbomb, aunque tampoco pudo alcanzar la cuenta definitiva.

El cierre llegó cuando Ricky Sosa preparó su Headshot en busca de terminar el combate, pero Nic Nemeth logró anticiparse y conectó el Danger Zone para obtener la cuenta de tres. De esta manera, The Nemeths superaron su primera defensa después de conquistar los cinturones frente a The Hardys en Lockdown y permanecieron como campeones mundiales por parejas. El resultado también mantuvo abierta la rivalidad entre Nic y Leon Slater, quien utilizará Option C para desafiar al propio Nemeth por el TNA World Championship en Bound For Glory.

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Elijah castiga a Bear Bronson y frena a The System

Elijah consiguió una victoria sobre Bear Bronson durante la edición de TNA Impact del 27 de agosto, celebrada en el CAA Centre de Brampton, Ontario. El representante de The System llegó acompañado por Brian Myers e intentó imponer su potencia desde los primeros intercambios, pero Elijah respondió con un clothesline, ataques sobre el brazo y golpes alrededor del cuadrilátero. La presencia de Myers comenzó a influir cuando distrajo a Elijah en ringside, situación que Bronson aprovechó para lanzarse entre las cuerdas y derribarlo antes de recuperar el control de la lucha.

Bronson continuó el castigo dentro del ring con un codazo desde el esquinero y posteriormente conectó un sidewalk slam, aunque no consiguió la cuenta de tres. Elijah reaccionó con una patada voladora y dos superkicks, pero falló un rodillazo que permitió a Bronson responder con un chokebomb para una cuenta cercana. El integrante de The System intentó mantener la ofensiva con otro movimiento de poder, pero su brazo cedió en el momento de buscar un suplex. Elijah aprovechó la oportunidad para ejecutar un Alabama Slam y comenzó a preparar el desenlace del combate.

El momento decisivo llegó cuando Brian Myers intentó intervenir desde el borde del cuadrilátero, pero Elijah consiguió apartarlo de la acción antes de volver su atención hacia Bronson. Con su rival colocado en posición, Elijah conectó el Highwayman’s Farewell y consiguió la cuenta de tres para quedarse con el triunfo en una lucha que tuvo una duración reportada de 4:40 minutos. La celebración duró poco, ya que integrantes de The System aparecieron después de la campana para atacar a Elijah, cerrando el segmento con el grupo nuevamente involucrado después de su participación en Lethal Lockdown.

Jason Hotch resiste el castigo y celebra junto a Trey Miguel

Trey Miguel y Jason Hotch consiguieron una victoria sobre Order 4, integrado por John Skyler y Special Agent 0, en una lucha que terminó definiéndose por un error entre los propios integrantes del equipo rival. Desde los primeros minutos, Hotch y Skyler mostraron cierta resistencia a enfrentarse directamente, mientras Miguel y Zero no tuvieron problema en intercambiar ataques. El combate avanzó con relevos constantes y momentos de control alternado, hasta que Order 4 comenzó a concentrar su ofensiva sobre Hotch.

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Durante la pausa comercial, Hotch pareció resentirse físicamente y recibió la atención momentánea de Trey Miguel y John Skyler, aunque Special Agent 0 continuó el castigo sin detenerse. Zero lo lanzó nuevamente al cuadrilátero y lo atacó con golpes y pisotones en una de las esquinas, mientras Mila Moore también intervino desde afuera con una acción sobre las cuerdas. Hotch logró reaccionar después de escapar de un bear hug y conectar un chinbreaker que finalmente le permitió entregar el relevo a Miguel. El integrante del equipo ingresó con velocidad, limpió el ring y conectó una enzuigiri sobre Skyler para equilibrar el combate.

El desenlace llegó cuando Trey Miguel subió al esquinero en busca de un ataque aéreo, pero Special Agent 0 retiró a Skyler antes del impacto. Hotch regresó para intervenir y, en medio de la confusión, Zero intentó patearlo, pero terminó golpeando accidentalmente a su propio compañero. Hotch sacó a Zero del cuadrilátero y lo envió contra el poste, mientras Miguel aprovechó que Skyler había quedado expuesto para conectar una meteora y conseguir la cuenta de tres. De esta manera, Trey Miguel y Jason Hotch se quedaron con la victoria sobre Order 4.

TNA corona a su primera Knockouts Television Champion

M by Elegance escribió su nombre en la historia de TNA al derrotar a Jada Stone y convertirse en la primera Knockouts Television Champion de la compañía. La final del torneo disputada en TNA Impact enfrentó a dos luchadoras que llegaron por caminos diferentes: M avanzó después de superar a Rosemary e Indi Hartwell, además de recibir un pase directo en una de las rondas, mientras Stone dejó en el camino a Alisha Edwards, Jody Threat y Heather by Elegance para alcanzar el combate por el campeonato. El nuevo cinturón tendrá como característica que será defendido exclusivamente en Impact.

El combate presentó desde el inicio el contraste entre la velocidad de Stone y la diferencia física de M by Elegance. Stone conectó un missile dropkick, un standing moonsault, un 619 y posteriormente llevó la lucha hasta un Spanish Fly desde la tercera cuerda. También consiguió ejecutar un split-legged moonsault que estuvo cerca de darle la victoria, pero M logró colocar un pie sobre la cuerda para detener la cuenta del árbitro. La integrante de The Elegance Brand concentró parte de su ofensiva sobre el hombro lastimado de Stone, además de responder con un Falcon Arrow, una Tower of Elegance y una powerbomb durante distintos momentos del enfrentamiento.

M by Elegance logró neutralizar el movimiento, atrapó a su rival y la llevó contra la lona para conseguir la cuenta de tres que cerró el torneo. Con el resultado, M se convirtió oficialmente en la campeona inaugural del TNA Knockouts Television Championship y añadió un nuevo logro a su paso por la empresa. Jada Stone terminó como finalista después de una participación en la que disputó una ronda adicional y llegó al combate con el hombro vendado tras su participación en Lockdown.

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