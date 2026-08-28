Abreu aclara sus declaraciones sobre los mexicoamericanos de Chivas: “Fue por una estadística, no por discriminación”

El técnico de Xolos aseguró que sus declaraciones fueron interpretadas fuera del contexto y defendió su respeto hacia el Rebaño

Abreu responde a la polémica con Chivas. Imago 7

Sebastián ‘El Loco’ Abreu salió al paso de la polémica que generaron sus declaraciones sobre los futbolistas mexicoamericanos que forman parte de Chivas. El técnico de Tijuana aseguró que sus palabras tuvieron únicamente un contexto estadístico y deportivo, y rechazó que existiera alguna intención de discriminación hacia los jugadores o el club rojiblanco.

Abreu explicó que la información a la que hizo referencia después de un partido correspondía a una estadística sobre los futbolistas nacidos en México utilizados por los equipos de la Liga MX. El entrenador señaló que el dato tenía una aclaración específica sobre los mexicoamericanos.

“Sorprenderme no, no me sorprende porque vivimos en un mundo donde hay que buscar la polémica. Nosotros tenemos una plataforma y al término del partido me la sacan, y esa plataforma decía excepto Chivas; Xolos es el equipo que en la Liga con más futbolistas utilizados nacidos en México y en un asterisco decía, no se contabiliza los mexicoamericanos y esa era la estadística. Fue por ese tema, no por algo de discriminación”, explicó en conferencia de prensa.

Abreu niega cualquier intención de criticar a Chivas

El entrenador de Xolos también dejó claro que no acostumbra juzgar a futbolistas de otros equipos y destacó el respeto que tiene por Chivas debido a la importancia que representa dentro del fútbol mexicano. “Yo soy muy respetuoso, primero por mi forma de ser y después por la institución que es enorme, gigante, popular del futbol mexicano”, señaló.

Abreu insistió en que la referencia realizada después del partido estaba relacionada exclusivamente con la construcción del plantel y con los datos de los jugadores utilizados, por lo que rechazó que sus palabras tuvieran un trasfondo relacionado con la identidad de los futbolistas.

“El tema es que cuando te vas por los títulos es peor todavía, pero guiarte por un título para después hacerla cultural me parece todavía peor porque en ningún momento me quería meter con algo tan importante como eso. Simplemente fue una estadística básica, futbolística de lo que el equipo va construyendo”, agregó.

El Loco Abreu ya tiene definido su once ante Pumas

De cara al siguiente compromiso de Tijuana contra Pumas, Abreu confirmó que ya tiene definido al equipo titular que utilizará, aunque tendrá una baja debido a un problema muscular. “El once ya está, no hay duda, la competitividad es la competitividad. Les informo que Elías se desgarró o tiene una distensión muscular y estará en evaluación y evidentemente no estará en el partido”, informó.

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De esta manera, Elías Manoel no estará disponible para el encuentro ante el conjunto universitario, mientras el cuerpo técnico de Tijuana analiza las alternativas para suplir su ausencia.

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