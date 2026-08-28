Partidos de hoy 28 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

LaLiga, Bundesliga, Serie A, Primeraira Liga, Premier League y hasta la Liga MX tienen actividad en el inicio de sus respectivas jornadas del fin de semana

¿Dónde ver en vivo online los partidos de este viernes 28 de agosto? | Claro Sports

La actividad futbolística de este viernes 28 de agosto arranca desde temprano con los sorteos de la Conference League y la Europa League, dos citas que definirán el camino de los clubes en la primera fase de ambos torneos. Claro Sports llevará todos los detalles a sus pantallas y plataformas digitales para que no pierdas ningún detalle de la conformación de los partidos y conozcas desde primera hora los cruces que marcarán el rumbo de la temporada europea.

La jornada tendrá mucho más para ofrecer con actividad en las principales ligas del Viejo Continente. La Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y Primeira Liga entran en escena con encuentros de mucha intensidad, además de la presencia de equipos como Manchester City, Milan y Sporting. La acción también llegará a México con una triple cartelera de Liga MX que promete emociones y partidos cargados de presión: Necaxa recibirá a Cruz Azul en Aguascalientes, Atlante se medirá con León en el Estadio Azteca y Tijuana hará los honores a Pumas en la frontera.

El partido entre Necaxa y Cruz Azul destaca por las urgencias de ambos conjuntos, con los Rayos en busca de estabilidad y La Máquina ante la necesidad de cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Atlante, por su parte, intentará frenar el gran momento de León, que acumula siete victorias al hilo en todas las competencias, mientras Tijuana y Pumas protagonizarán un partido directo con la mirada puesta en los puestos de privilegio. Un viernes cargado de futbol que podrás seguir a través de la cobertura de Claro Sports.

Europa League

La UEFA Europa League entra en una fase decisiva con el sorteo que marcará el camino de los 36 clubes hacia el título. Cada equipo conocerá a sus ocho adversarios dentro de la nueva fase de liga, en una competición que reúne nombres de peso como Milan, Juventus y Real Sociedad. La ceremonia definirá buena parte del panorama de un torneo que promete partidos de alto nivel desde sus primeras jornadas.

Sorteo de la UEFA Europa League | 05:00 horas | Claro Sports

Conference League

La UEFA Conference League prepara una nueva batalla por el protagonismo europeo con el sorteo de su fase de liga. Los últimos clasificados ya tienen su boleto en mano y ahora conocerán a los rivales que marcarán su recorrido por el torneo. La competencia ofrece una oportunidad única para clubes que buscan hacerse un nombre en el escenario continental y volver a poner a sus respectivas ligas bajo los reflectores.

Sorteo de la UEFA Conference League | 05:00 horas | Claro Sports

LaLiga

LaLiga afronta una nueva jornada con puntos de enorme valor en ambos extremos de la clasificación. Los equipos que aspiran a Europa necesitan mantener el paso, mientras la zona baja exige respuestas inmediatas para evitar complicaciones en la pelea por la permanencia. Con diferencias mínimas entre varios contendientes, cada duelo puede alterar el panorama de la tabla.

Racing Santander vs Elche | 11:00 horas | Sky Sports

| 11:00 horas | Sky Sports Deportivo Alavés vs Villarreal | 13:30 horas | Sky Sports

Bundesliga

La Bundesliga vuelve a escena con un duelo que enfrenta a dos equipos con argumentos suficientes para protagonizar un partido mucha tención. Bayern Munich parte con la presión habitual de un candidato al título, pero Stuttgart buscará plantarle cara con intensidad y orden. El ritmo, las transiciones y la eficacia frente al arco pueden marcar la diferencia.

Bayern Munich vs Stuttgart | 12:30 horas | Sin transmisión

Serie A

La Serie A presenta una nueva fecha con mucho en juego para los clubes que buscan escalar posiciones. Milan parte con la obligación de imponer condiciones ante un Venezia que necesita puntos para cambiar su panorama. En el fútbol italiano, la concentración y el aprovechamiento de cada oportunidad suelen marcar la frontera entre sumar de a tres o dejar escapar puntos valiosos.

Milan vs Venezia | 12:45 horas | Disney+

Ligue 1

La Ligue 1 pone frente a frente a Lille y PSG en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El conjunto parisino afronta una visita exigente ante un rival que intentará aprovechar su condición de local para frenar al vigente protagonista del futbol francés. La velocidad por las bandas, el talento individual y la eficacia en las áreas serán factores determinantes.

Lille vs PSG | 12:45 horas | FOX One

Primeira Liga

La Primeira Liga ofrece una prueba de máxima exigencia para Sporting CP, que visita a Rio Ave con la misión de mantenerse firme en la pelea por la parte alta. Los partidos fuera de casa suelen representar un desafío importante en el campeonato portugués, donde los equipos locales acostumbran elevar su nivel ante los grandes. Sporting deberá imponer su jerarquía sin conceder espacios.

Rio Ave vs Sporting CP | 13:05 horas | Claro Sports

Premier League

La Premier League vuelve a entregar uno de esos partidos capaces de alterar las aspiraciones de la temporada. Manchester City visita a Crystal Palace con la obligación de sumar para no perder terreno en la carrera por los primeros puestos. La intensidad característica del futbol inglés promete un choque de ida y vuelta, con dos equipos que cuentan con argumentos para hacer daño.

Crystal Palace vs Manchester City | 13:00 horas | MAX

Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil entra en una etapa donde cada punto adquiere mayor relevancia en la carrera por la clasificación. Toluca y León protagonizarán un partido entre dos equipos que necesitan mantener la regularidad para acercarse a los puestos de privilegio. El equilibrio entre el ataque y la fortaleza defensiva puede definir un partido en el que cualquier detalle tendrá peso.

Toluca vs León | 18:00 horas | ViX

Liga MX

El Apertura 2026 retoma su calendario con una jornada que puede mover varias piezas en la clasificación. La pelea por los primeros puestos mantiene una distancia corta entre los contendientes. La cartelera nocturna ofrece tres encuentros con distintos objetivos, pero con la misma necesidad de sumar para fortalecer sus aspiraciones.

Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One

| 19:00 horas | FOX One Atlante vs León | 19:00 horas | Disney+ Premium

| 19:00 horas | Disney+ Premium Tijuana vs Pumas UNAM | 21:10 horas | FOX One

Liga de Expansión MX

La Liga de Expansión MX mantiene una pelea cerrada por los puestos que conducen a la fase final. Cada jornada representa una nueva oportunidad para recortar distancias y ganar terreno en una clasificación donde los márgenes son reducidos. La intensidad, el orden y la capacidad para resolver los momentos clave volverán a ser determinantes en los partidos de esta fecha.

Dorados vs Atlético Morelia | 19:00 horas | Disney+

| 19:00 horas | Disney+ Correcaminos UAT vs Durango | 19:00 horas | Disney+

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