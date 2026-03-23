Portugal arranca su concentración para enfrentar a México en la reapertura del Estadio Azteca

México recibirá a la selección de Portugal este próximo 28 de marzo, uno de los partidos clave en la preparación de ambos equipos de cara al Mundial 2026

Portugal se prepara para el Mundial 2026 | Reuters

La selección de Portugal comenzó a concentrarse este lunes 23 de marzo con miras a su próximo compromiso amistoso frente a México, un encuentro que marcará la reapertura del Estadio Azteca. El partido está programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, generando gran expectativa tanto por el regreso del histórico recinto como por la calidad del rival europeo.

A través de sus redes oficiales, el conjunto lusitano compartió imágenes de la llegada de varias de sus principales figuras, quienes se integran en un momento clave de la preparación. Este encuentro forma parte de los últimos ensayos antes de que el seleccionador Roberto Martínez defina la lista definitiva de jugadores que representarán a Portugal en la Copa del Mundo de 2026.

Además del enfrentamiento ante México, esta gira representa una oportunidad estratégica para que los futbolistas portugueses se familiaricen con el entorno de Norteamérica. Posteriormente, el equipo viajará a Estados Unidos, donde enfrentará a la selección de las barras y las estrellas el 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

A pesar de la ausencia de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, Portugal mantiene un plantel de alto nivel competitivo. Nombres como João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes y João Félix encabezan una generación talentosa que aspira a consolidarse como una de las candidatas serias al título mundialista.

Una de las novedades más llamativas en la convocatoria es la inclusión de Paulinho, delantero del Toluca, quien llega como reemplazo de emergencia tras la lesión de Rafael Leão. Su presencia representa una oportunidad importante para destacar y ganarse un lugar en la consideración final de Roberto Martínez, en una lista que aún no está completamente definida.

De acuerdo con el itinerario del equipo, Portugal iniciará sus entrenamientos en territorio mexicano este martes. La selección europea eligió el complejo Fairmont Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya, como sede de concentración previa al duelo ante el Tricolor, afinando detalles antes de su presentación en el renovado Estadio Azteca.

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