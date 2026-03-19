Guillermo Ochoa vuelve a ser llamado a la selección mexicana y podría romper sequía con el Tri de casi 500 días

El guardameta jugó su último partido con el Tricolor el pasado 11 de noviembre de 2024 ante Honduras en la Concacaf Nations League

Javier Aguirre anunció la convocatoria de la selección mexicana para la Fecha FIFA de marzo, en la que el combinado nacional disputará dos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El próximo 28 de marzo, el Tricolor enfrentará a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, que será por tercera vez sede mundialista, y posteriormente viajará a Chicago para medirse ante Bélgica el 31 de marzo.

Entre los 26 convocados por el técnico nacional destaca el regreso de Francisco Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol. Con este anuncio, el guardameta cinco veces mundialista vuelve a una convocatoria del Tri por primera vez desde julio de 2025, con la posibilidad de disputar su primer partido internacional en más de 16 meses.

Ochoa formó parte de la selección que disputó la Copa Oro 2025 y venció a Estados Unidos en la final para conquistar su décimo título. Sin embargo, Luis Ángel Malagón fue titular en los seis partidos del torneo, dejando a Ochoa en un rol secundario como arquero suplente.

Para encontrar la última titularidad de Ochoa hay que remontarse hasta noviembre de 2024, 497 días antes del duelo ante Portugal, es decir, un año, cuatro meses y 12 días. México visitó a Honduras en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, con Ochoa como titular en el Estadio Francisco Morazán. Aquella noche, el Tricolor sufrió con un doblete de Luis Palma que puso en ventaja a los locales por 2-0 en la eliminatoria.

La historia cambió en la vuelta, disputada en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde México remontó con autoridad y se impuso 4-0 para asegurar su lugar en el Final Four. Los goles fueron obra de Raúl Jiménez, un doblete de Henry Martín y uno más de Jorge Sánchez. Sin embargo, Ochoa no participó en ese partido, ya que el cuerpo técnico se decantó nuevamente por Luis Ángel Malagón.

Ahora, de cara al Mundial 2026, Malagón no estará disponible debido a una rotura en el tendón de Aquiles. Ante esta baja, la disputa por la titularidad en el arco de la selección quedaría entre Raúl Rangel y el propio Ochoa, en un momento clave del proceso.

El Tala parte con cierta ventaja. El guardameta de Chivas ha sido titular en todos los partidos del Tri en lo que va del año, además de haber disputado tres amistosos adicionales en 2025, en los cuales México no conoció la derrota, consolidando su lugar dentro del once inicial.

Por su parte, Ochoa mantiene regularidad en la liga de Chipre pese a su ausencia reciente en selección. En la presente temporada suma 24 apariciones con el AEL Limassol, con seis porterías imbatidas y actuaciones determinantes como pieza clave del equipo. Aunque no pudo evitar una racha de tres derrotas consecutivas que sentenció al club a la ronda por el descenso, el conjunto mantiene una ventaja importante para asegurar la permanencia.

Te puede interesar