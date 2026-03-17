México, sin inconveniente de recibir los partidos de Irán en el Mundial 2026

La presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, asegura que “México tiene relación con todos los países del mundo”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que el país no tiene inconveniente en recibir los partidos de Irán durante la Copa del Mundo 2026. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que la selección iraní dispute sus encuentros del Mundial en territorio mexicano. Ante ello, Sheinbaum respondió:

“Lo están viendo con la FIFA, si es factible porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, dijo la presidenta, quien dejó claro que “México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”.

Al preguntarle si para México no había inconveniente de ser la sede de Irán, Sheinbaum afirmó que es el tema de la logística de la FIFA lo que determinará el papel del territorio mexicano en la participación iraní en la justa mundialista.

Horas antes, la FIFA emitió una postura oficial sobre la posible participación de Irán en Mexico durante el Mundial 2026. El máximo organismo del fútbol dijo a Claro Sports que “tiene previsto que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025″.

La posibilidad de que Irán juegue en México durante la Copa del Mundo tomó fuerza en las últimas horas, luego de que el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, solicitara de manera pública que la selección de su país dispute sus compromisos en territorio mexicano.

Irán forma parte del Grupo G de la competición. La escuadra de Medio Oriente tiene pactada su fecha de debut el próximo 15 de junio en Los Ángeles, sede en la que se medirá a Nueva Zelanda. Seis días más tarde, en la misma sede, chocará con Bélgica en la segunda fecha de la fase de grupos, mientras que el cierre de su actividad inicial está programado para el 26 de junio en Seattle vs Egipto.

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