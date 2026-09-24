Julián Quiñones revela la decisión que cambió su carrera: por qué eligió jugar con México y no con Colombia

El delantero mexicano recordó el proceso que lo llevó a representar al Tricolor tras obtener la nacionalidad en 2023

Quiñones rompe el silencio sobre su elección entre México y Colombia. Imago 7

Julián Quiñones explicó una de las decisiones más importantes de su carrera profesional: elegir representar a la Selección Mexicana por encima de Colombia. El delantero, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, recordó el proceso que lo llevó a tomar una determinación que marcó una nueva etapa en su trayectoria.

El atacante señaló que su vínculo con México se construyó durante varios años, desde su llegada al país para desarrollar su carrera futbolística. La relación con la Liga MX, sus experiencias dentro del campeonato y el cariño que recibió fueron factores importantes para tomar esta decisión.

Quiñones, quien obtuvo la nacionalidad mexicana en 2023, tuvo la posibilidad de representar a Colombia, su país de nacimiento, pero finalmente optó por defender la camiseta del Tricolor.

Julián Quiñones y la razón detrás de su elección por México

El delantero explicó que su decisión estuvo relacionada con el camino que construyó en territorio mexicano y con el sentimiento de pertenencia que desarrolló durante su etapa en el país. “México me abrió las puertas, me dio todo, me permitió crecer como persona y como futbolista. Aquí formé mi familia, hice mi carrera y sentí que era el lugar al que quería representar”, explicó Quiñones en palabras para el portal del Balón de Oro.

Before being nominated for the Ballon d'Or, Julián Quiñones had to make a DECISION that changed his life FOREVER ✨🇲🇽



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El atacante reconoció que elegir una selección nacional representa una decisión importante para cualquier futbolista, pero aseguró que en su caso existían motivos personales y profesionales que lo acercaban al combinado mexicano.

“Creo que todo el mundo sabe que he hecho mi vida en México; aquí me hice un nombre. He desarrollado toda mi carrera en México. Mi familia está aquí —aquí construí mi vida—, así que creo que he desarrollado un amor inquebrantable por México“. sentenció.

Su paso por clubes como Tigres, Atlas y América fue parte fundamental de su crecimiento dentro del fútbol mexicano. Conquistó seis título de Liga MX y se consolidó como uno de los jugadores ofensivos más destacados del campeonato, para dar el salto a la Liga de Arabia con el Al-Qadsiah FC donde recibió la Bota de Oro tras consagrarse como el máximo goleador de la Liga Profesional Saudí en la temporada 2025-26 con 33 goles en 31 partidos disputados, además fue nominado al Balón de Oro, reconocimiento al mejor jugador de la temporada en el mundo.

Previamente en entrevista con Claro Sports, el agente del jugador recordó que la elección del atacante no fue casual ni improvisada, sino el resultado de un proceso largo de adaptación y pertenencia. “Fue una decisión muy pensada, muy hablada con su entorno. Julián siempre sintió que México era el lugar donde su carrera podía crecer y donde iba a encontrar estabilidad futbolística”, señaló.

Colombia también estuvo presente en la decisión

Antes de elegir a México, Quiñones tuvo la posibilidad de representar a Colombia, luego de que el técnico Néstor Lorenzo lo buscara. El delantero cuenta con formación futbolística en su país natal y mantuvo un vínculo con el fútbol colombiano durante sus primeros años.

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Sin embargo, el atacante consideró que su historia deportiva estaba ligada a México, donde encontró continuidad, reconocimiento y una oportunidad para competir al más alto nivel.

La elección también representó un nuevo reto en su carrera, ya que pasó a formar parte de una selección con una alta exigencia y asumió la responsabilidad de representar a un país distinto al de su nacimiento. Y el delantero respondió con una gran actuación en el Mundial 2026 al sumar cuatro anotaciones.

Quiñones y su etapa con el Tricolor

Desde su llegada a la Selección Mexicana, Quiñones se convirtió en una de las opciones ofensivas del equipo nacional. Su capacidad para jugar por las bandas y generar peligro en ataque lo llevaron a ser considerado dentro de distintos procesos.

El delantero ha señalado en diferentes momentos el orgullo que representa portar la camiseta mexicana y la importancia de responder a la confianza recibida. “Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora —no en términos materiales, sino simplemente como persona— se lo debo por completo a México. Estoy profundamente agradecido con México“, agregó

La decisión de elegir a México sobre Colombia quedó como uno de los momentos más importantes de su carrera, una determinación que modificó su trayectoria internacional y abrió una nueva etapa como futbolista del Tricolor.

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