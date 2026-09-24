Rommel Pacheco ve a Isaac del Toro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028: “Para él será un honor”

El titular de la CONADE destacó el momento del ciclista mexicano y aseguró que recibirá apoyo rumbo al proceso olímpico

Isaac del Toro podría ser olímpico en Los Angeles 2028 | Reuters

El titular de la CONADE, Rommel Pacheco, explicó que el ciclista ensenadense, Isaac del Toro, al igual que ocurre actualmente en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, tiene grandes posibilidades de participar por México en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, por lo que el organismo le brindará todo el apoyo que necesite para representar al país en la justa veraniega.

“En teoría, sí, tiene que haber los procesos clasificatorios para llegar, pero él tiene la mayor intención. A Isaac todo mundo lo conoce, es un gran atleta que lo ha demostrado en cada una de sus competencias. Es un gran mexicano, y tiene un gran cariño y pasión por nuestro país. Estoy seguro que para él será un honor competir por México en unos Juegos Olímpicos” dijo Rommel, quien agregó que aunque el UAE Team Emirates XRG es un equipo poderoso económicamente, la CONADE le ofrece lo que pueda necesitar en su preparación, ya sea en instalaciones o algunos servicios.

“Felicitar a Isaac, felicitar por este gran momento que está pasando, y nosotros, como CONADE, siempre lo vamos a apoyar en lo que necesite, de la manera hacia los Juegos Olímpicos. Hacia lo profesional, encantados, pero lo del apoyo que tiene por UAE es vasto, por decirlo de alguna manera. Pero requieren algo y nosotros pudiéramos apoyar, adelante, servicio médico, lo que él necesite”.

Por otra parte, el funcionario mencionó que Del Toro es el máximo favorito para ganar por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Deportes en el terreno profesional.

“Isaac en el área profesional tiene todo para ganar, yo confío en que meta sus papeles. Si me preguntan quién le podría hacer segunda, pero porque fuimos sede, sería la selección de fútbol. Y en el tema no profesional, hay mucha competencia. Así como el año pasado estuvo sumamente reñido, yo agradezco no ser juez. Yo nada más me pasan los resultados y me toca entregar el premio, que, por cierto, son casi 900,000 pesos, el Premio Nacional más la Roseta, que son como otros 200 mil”, explicó el director de la CONADE

El registro de candidaturas al Premio Nacional de Deportes 2026, inició el 1 de septiembre y se cierra el 15 de octubre.

Mientras tanto, Isaac del Toro mantiene el foco en su participación en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026. El mexicano volverá a competir el próximo domingo 27 de septiembre en la carrera de ruta élite varonil, prueba que marcará el cierre del campeonato mundial en Canadá.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG llegará a esa competencia después de terminar sexto en la contrarreloj individual y de conquistar el Grand Prix Cycliste de Montréal apenas una semana antes del Mundial. Ese triunfo lo colocó entre los corredores a seguir en la disputa por el maillot arcoíris, por lo que Del Toro tendrá una nueva oportunidad de representar a México antes de continuar con sus objetivos de la temporada.

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