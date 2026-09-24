Armando González busca trasladar su buen momento en Europa al inicio de la era Rafa Márquez con el Tri

Con Raúl Jiménez y Julián Quiñones fuera por lesión, La Hormiga apunta a ganar protagonismo con el Tri en la Fecha FIFA

La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez y uno de los futbolistas que llega con mayor expectativa es Armando González. El delantero buscará aprovechar la oportunidad dentro del Tricolor después de un inicio destacado en su primera experiencia en el fútbol europeo.

El atacante mexicano llega a la concentración tras convertirse en una de las opciones ofensivas del Olympiacos de Grecia, donde ha respondido con buenos números. González suma cuatro goles y dos asistencias, estadísticas que respaldan su llamado y lo colocan como una alternativa importante para el ataque nacional.

La presencia de González toma mayor relevancia por el panorama que vive México en la zona ofensiva. El equipo nacional tendrá las ausencias de Raúl Jiménez y Julián Quiñones por lesión, mientras que Santiago Giménez va saliendo del proceso de recuperación después de la lesión que sufrió durante el Mundial 2026.

Ante este escenario, el delantero del Olympiacos podría asumir un papel importante en el arranque del ciclo de Rafael Márquez. El atacante tendrá la posibilidad de competir por minutos y demostrar que su rendimiento en Europa puede convertirse en una opción constante para la Selección Mexicana.

González llega al Tricolor después de un crecimiento que lo llevó a cambiar la Liga MX por el futbol europeo luego de un gran año con las Chivas, actuación que además le valió para ser convocado al Mundial 2026. Su adaptación al Olympiacos le permitió encontrar ritmo, sumar minutos y aportar goles en una etapa que ahora busca trasladar al escenario internacional con la camiseta de México.

La primera Fecha FIFA de la era Rafael Márquez tendrá una agenda exigente para la Selección Mexicana, que enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en una serie de partidos de preparación de cara a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El primer compromiso será ante Colombia el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, un duelo que representará la primera prueba del nuevo proyecto encabezado por el exdefensa mexicano.

Posteriormente, el Tricolor se medirá ante Perú el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, antes de continuar su actividad frente a dos rivales de la zona internacional.

La gira de preparación continuará con el enfrentamiento ante Estados Unidos el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Phoenix, mientras que el cierre de la Fecha FIFA será frente a Chile el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Los aficionados podrán seguir los encuentros de la Selección Mexicana a través de Claro Sports Premium en YouTube, con una membresía de 59 pesos mexicanos al mes, que permite acceder a las transmisiones sin anuncios y al canal lineal de Claro Sports. También estará disponible la modalidad Pay Per View (PPV) por 14.50 pesos mexicanos por evento mediante la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video.

Para Armando González, esta concentración representa una oportunidad para consolidarse dentro del nuevo proceso del Tricolor. Con su rendimiento en Europa como respaldo, el delantero buscará responder a la confianza de Rafael Márquez y convertirse en una alternativa ofensiva durante el inicio de esta nueva etapa de la Selección Mexicana.

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