Rafa Márquez prueba su primer XI con el Tri: Johan Vásquez y el Toro Guzmán toman ventaja en la defensa ante la baja de Montes

Gilberto Mora fue una de las notas positivas del entrenamiento del Tri durante el trabajo de interescuadras

Rafa Márquez prueba su primer XI: Vásquez y Toro Guzmán toman ventaja. Imago 7

La Selección Mexicana continúa con su preparación para el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor y el cuerpo técnico ya comenzó a realizar pruebas tácticas de cara al enfrentamiento ante Colombia del próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore en Estados Unidos. Durante la práctica de interescuadras, el estratega mexicano trabajó con un esquema 4-3-3 y empezó a definir algunas posiciones dentro del posible equipo titular.

Uno de los puntos de mayor atención está en la defensa central, donde la baja de César Montes por lesión abrió una oportunidad para otros futbolistas. En el ensayo, Johan Vásquez trabajó junto a Víctor ‘Toro’ Guzmán, defensor de Monterrey, como la pareja de centrales que toma ventaja para iniciar ante el conjunto colombiano.

Sin embargo, todavía quedan varios entrenamientos antes de que Márquez tome una decisión definitiva. El cuerpo técnico contará con tres o cuatro sesiones más para evaluar variantes ante los sudamericanos, además de esperar la incorporación de algunos jugadores que llegarán después de cumplir sus compromisos de la jornada 10 del Apertura 2026 con clubes de la Liga MX para afrontar los siguientes tres compromisos del Tricolor ante Perú el 29 de septiembre, y frente a Estados Unidos y Chile el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Gilberto Mora destaca en la práctica del Tri

En los trabajos de defensa y mediocampo, Rafael Márquez probó distintas combinaciones para observar el funcionamiento de sus futbolistas. Por las bandas aparecieron Mateo Chávez y Jesús Gallardo, mientras que una de las combinaciones que llamó la atención en la zona central del campo fue la integrada por Luis Chávez, Erik Lira y Gilberto Mora.

El juvenil de Tijuana mostró soltura durante la sesión y participó con libertad en la generación de juego. La presencia de Mora junto a Lira y Luis Chávez respondió a una de las rotaciones realizadas por el cuerpo técnico para distribuir minutos entre los futbolistas convocados.

La combinación dejó buenas sensaciones por el perfil de los jugadores, con capacidad para recuperar la pelota, avanzar con ella y generar opciones ofensivas.

Uno de los temas analizados durante la práctica fue la posición de Jesús Gallardo. Aunque recientemente ha tenido participación en zonas más adelantadas con Toluca, dentro del esquema de Rafael Márquez luce complicado que sea utilizado como volante ofensivo por izquierda.

Por otra parte, Jeremy Márquez no pudo participar en el partido de interescuadras debido a una molestia física que sufrió durante un ejercicio de transición. El futbolista presentó el problema antes del ensayo colectivo y quedó pendiente conocer si la intención del cuerpo técnico era utilizarlo como lateral derecho o como mediocampista. De igual forma, Santiago Giménez realizó trabajo diferenciado.

Rafa Márquez analiza rotación en la portería

La portería también tendrá competencia durante esta primera etapa de Rafael Márquez. Con cuatro partidos programados ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el cuerpo técnico contempla darle minutos a los tres guardametas convocados.

Raúl Rangel aparece como una de las opciones para iniciar frente a Colombia, mientras que Óscar García y Raúl Padilla podrían recibir oportunidad en los siguientes encuentros.

La intención de Márquez es observar las alternativas disponibles antes de los compromisos oficiales de la Nations League, por lo que la rotación bajo los tres postes será uno de los puntos a seguir durante esta Fecha FIFA.

El Tri viaja a Estados Unidos y ajusta su cuerpo técnico

La Selección Mexicana tiene programado su traslado a Estados Unidos desde el Centro de Alto Rendimiento este jueves, con salida prevista a las 14:00 horas rumbo a Baltimore. El viernes se realizará la última práctica antes del encuentro ante Colombia, además de la atención a medios y la conferencia de prensa de Rafael Márquez.

Mientras tanto, el área física del equipo quedó bajo la responsabilidad de Javier Calvo, quien asumió el trabajo del plantel durante este periodo. El preparador forma parte de la estructura institucional de selecciones nacionales y previamente trabajó junto a Pol Lorente y Javier Aguirre.

Con las primeras pruebas tácticas, la competencia interna y la llegada progresiva de los futbolistas convocados, Rafael Márquez comienza a definir las primeras piezas de su proyecto al frente de la Selección Mexicana.

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