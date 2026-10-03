Estados Unidos vs México, en vivo: transmisión previa del partido amistoso en Jugando Claro

Sigue la previa del partido de la Selección Mexicana con reacciones, historias y debate en Claro Sports

La Selección Mexicana vuelve a la actividad y lo hace ante uno de sus rivales históricos. Este sábado, el Tricolor se enfrenta a Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de Concacaf, un partido que representa una nueva prueba para el proceso de Rafael Márquez al frente del equipo.

Será el tercer encuentro de Márquez como entrenador de México, después de los empates ante Colombia y Perú. Ahora, frente a Estados Unidos, el Tricolor buscará conseguir su primera victoria de esta nueva etapa y comenzar a mostrar avances de cara a los próximos retos internacionales y la Nations League de Concacaf.

En Glendale, Arizona, México y Estados Unidos vuelven a encontrarse en uno de los duelos que mayor atención genera en la región. Analizaremos cómo llegan ambas selecciones, las decisiones que podría tomar Rafael Márquez y las claves que pueden marcar este nuevo capítulo del Clásico de Concacaf. Todo listo para la previa de México vs Estados Unidos en Jugando Claro.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs México y dónde ver hoy 3 de octubre?

El Estados Unidos vs México se disputará este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

¿Dónde ver en vivo el Estados Unidos vs México? Transmisión online y canales de TV

México y Estados Unidos se enfrentarán este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Los aficionados en México podrán disfrutar la transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube.

¿Qué es Claro Sports Premium en You Tube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es una opción para seguir contenido deportivo exclusivo desde un mismo espacio. La membresía tiene un costo de 59 pesos al mes en YouTube e incluye partidos de la Selección Mexicana, encuentros de futbolistas mexicanos en Europa, como Armando ‘La Hormiga’ González y Santiago Gimenez, además de competencias como la UEFA Europa League y UEFA Conference League. También contempla el canal lineal de Claro Sports y una experiencia sin anuncios ni interrupciones.

Para quienes prefieren contratar eventos de manera individual, existe la modalidad Pay Per View (PPV), con un costo de 14.50 pesos mexicanos por evento a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video. La contratación de la membresía se recomienda realizarla desde un navegador web; en dispositivos Apple, las compras mediante iOS pueden generar cargos adicionales establecidos por la plataforma.

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