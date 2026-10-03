México busca romper la imbatibilidad de Estados Unidos en Glendale durante el Clásico de Concacaf

Rafael Márquez sabe lo que es hacerle daño a los estadounidenses en este estadio, luego de marcarles un gol de cabeza en el 2014

La Selección Mexicana tiene este sábado una oportunidad para cambiar una historia que se ha mantenido intacta durante casi dos décadas. México enfrentará a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, escenario donde nunca ha logrado derrotar a su principal rival de Concacaf después de tres enfrentamientos disputados desde 2007.

El historial en ese inmueble favorece al conjunto de las Barras y las Estrellas. Los estadounidenses registran una victoria y dos empates ante México en dicho escenario, por lo que el equipo dirigido por Rafael Márquez intentará convertirse en el primer representativo mexicano capaz de vencer a los ‘estadounidenses ‘gringos’ dentro de este estadio. El duelo del 3 de octubre será el cuarto capítulo de esta serie particular en Arizona.

Estados Unidos no ha perdido en Glendale ante México | Claro Sports

La historia comenzó el 7 de febrero de 2007 y tuvo nuevos episodios en 2014 y 2023. México estuvo abajo en el marcador en los tres antecedentes, aunque logró rescatar empates en los dos más recientes. Ahora, en una nueva edición del denominado Clásico de Concacaf, el Tricolor tendrá la posibilidad de terminar con esa imbatibilidad estadounidense.

Estados Unidos consigue un ‘dos a cero’ en Glendale

El primer duelo entre ambas selecciones en Glendale quedó marcado por uno de los resultados que más identifica a Estados Unidos dentro de esta rivalidad. El 7 de febrero de 2007, ante 62 mil 462 aficionados, Jimmy Conrad abrió el marcador al minuto 52 tras conectar de cabeza un servicio de Landon Donovan desde un tiro de esquina.

México tuvo oportunidades para responder, principalmente por conducto de Omar Bravo, pero no consiguió superar al guardameta Tim Howard. La sentencia llegó en tiempo agregado, cuando Donovan aprovechó una pérdida mexicana en medio campo, quedó de frente al arco, superó a Oswaldo Sánchez y colocó el 2-0 definitivo.

Donovan pide compromiso en su selección | Imago7

Aquel resultado representó el primer “Dos a Cero” de Estados Unidos sobre el Tricolor, marcador que ya se había convertido en una referencia recurrente dentro de la rivalidad. Desde entonces, el Tricolor no ha vuelto a perder ante su vecino del norte en este estadio, pero tampoco ha podido derrotarlo.

Rafa Márquez ya sabe lo que es hacerle daño a Estados Unidos en el State Farm Stadium

El segundo capítulo llegó siete años después y parecía encaminarse nuevamente hacia una victoria estadounidense. Michael Bradley y Chris Wondolowski colocaron el marcador 2-0 antes de que México reaccionara durante la segunda mitad, en uno de los antecedentes que conecta directamente al actual técnico del Tricolor con este escenario.

Rafael Márquez conoce el camino hacia la portería estadounidense en Glendale porque lo recorrió como futbolista. El entonces capitán mexicano descontó de cabeza al inicio del segundo tiempo del encuentro disputado el 2 de abril de 2014, después de un tiro de esquina ejecutado por Marco Fabián.

La reacción no terminó ahí. Alan Pulido encontró posteriormente el 2-2 para completar la remontada parcial y rescatar el empate para México. El Tricolor levantó una desventaja de dos goles en menos de 20 minutos, un antecedente que ahora vuelve a adquirir relevancia porque Márquez regresará al mismo inmueble, pero como responsable del banquillo nacional.

Rafa Márquez en su última Copa del Mundo | Imago7

El encuentro más reciente se disputó el 19 de abril de 2023 en el denominado Continental Clásico. Uriel Antuna adelantó a México al minuto 55, pero Jesús Ferreira igualó al 81 para mantener intacto el invicto estadounidense en Glendale. Aquel partido reunió a 55 mil 730 espectadores en el State Farm Stadium.

Así, México ha tenido escenarios distintos en sus tres visitas contra Estados Unidos: perdió el primero, remontó para empatar el segundo y dejó escapar una ventaja en el tercero. El denominador común es que todavía no ha podido salir del State Farm Stadium con una victoria sobre el seleccionado estadounidense.

Estados Unidos solo suma una derrota en su historia en el Glendale

El dominio estadounidense en este inmueble no se limita exclusivamente a sus partidos contra México. El USMNT presenta un balance histórico de tres victorias, una derrota y dos empates en el State Farm Stadium, cifra que confirma la dificultad que representa para los visitantes obtener un resultado favorable en Glendale.

Para México, el encuentro representa también una prueba dentro del proceso encabezado por Rafael Márquez. Una victoria no solamente significaría imponerse sobre el acérrimo rival de Concacaf, sino terminar con una racha que Estados Unidos conserva desde aquel primer enfrentamiento de 2007 y escribir un resultado inédito para el Tricolor en Arizona.

Glendale vuelve así a colocarse en el centro de la rivalidad. Estados Unidos llega con el respaldo de un escenario donde nunca perdió contra México, mientras que el equipo de Márquez buscará transformar dos empates y una derrota en el primer triunfo mexicano dentro del State Farm Stadium, casi dos décadas después de aquel primer “Dos a Cero” que abrió la historia entre ambos en el desierto.