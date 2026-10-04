La Hormiga González y su sentir por Rafael Márquez y Andrés Guardado: “Se tiene mucho respeto por dos leyendas mexicanas”

El delantero de la Selección Nacional de México aseguró que la actitud y la entrega por el equipo no es negociable por su parte

El delantero ve como responsabilidad vestir la elástica tricolor | Imago7

A menos de un año de su debut profesional con la Selección Mexicana, el delantero Armando ‘La Hormiga’ González compartió sus reflexiones sobre la responsabilidad y el orgullo que representa vestir la camiseta tricolor. El joven atacante señaló que, aunque su trayectoria en el conjunto nacional apenas comienza, la exigencia de representar a México se asume desde el primer día en que portó el escudo.

Respecto a su irrupción en el representativo nacional, González, en exclusiva para Claro Sports, recordó lo que significó su debut y sus primeros partidos con la playera tricolor. “Ya creo que ya pasó mucho tiempo desde mi debut. Bueno, todavía no pasa ni un año. Partidos jugados creo que tengo nueve, pero ya desde el primer día que me puse esta playera fue de asumir la responsabilidad y el orgullo que merece portar este escudo”, afirmó el futbolista.

El delantero explicó que su rendimiento y mentalidad se basan en el trabajo diario y la búsqueda constante de superación. “Creo que si te propones algo y lo tienes bien claro y sabes cómo lo puedes lograr, al final siempre se llega a ese resultado si das tu máximo esfuerzo”, expresó González, quien también destacó que al entrar al terreno de juego puede cometer errores, pero hay aspectos que no está dispuesto a negociar: “Podré dar un mal pase, podré equivocarme en una recepción, pero creo que la actitud, la entrega, eso no es negociable”.

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Al recordar su participación en la Copa del Mundo, ‘La Hormiga’ detalló la concentración que sintió cuando el director técnico Javier Aguirre lo llamó al campo en el encuentro frente a Sudáfrica. El atacante relató sus pensamientos al ingresar al partido: “Cuando me llama, ya no más estaba pensando en me tiene que quedar una y la tengo que meter, o sea, estaba pensando en meter gol, en meter gol”, explicó sobre su intención de aportar al equipo en un duelo marcado por las expulsiones.

Sobre el cierre de su participación mundialista tras la eliminación ante Inglaterra, el futbolista expresó la tristeza que experimentó el plantel al considerar que México podía alcanzar una instancia diferente. “Yo estaba realmente muy triste, y más porque me había quedado con muchas ganas de poder aportar lo mío”, comentó González. Sin embargo, al analizar lo ocurrido posteriormente, rescató la evolución colectiva: “Meditándolo me quedé con una buena sensación porque creo que dimos un paso hacia adelante en cuanto a nuestro estilo de juego… creo que dimos un papel digno”.

Uno de los momentos que más recuerda de su experiencia mundialista fue el abrazo que compartió con Javier “Chicharito” Hernández al finalizar el torneo. González explicó que mantiene comunicación con el delantero y reveló el motivo detrás de aquel gesto: “Yo tenía la ilusión de poder meter un gol como él en el primer mundial que él jugó, como él lo hizo contra Francia y Argentina, y aparte que usé el mismo número que él y todavía lo sigo usando, entonces me dio como ganas de estar con él”.

En cuanto a su convivencia con integrantes del cuerpo técnico y referentes del futbol mexicano, Armando González destacó el impacto de trabajar junto a Rafael Márquez y Andrés Guardado. “Tienes máximo respeto por esas dos leyendas de nuestro fútbol que hicieron una carrera increíble y no se diga en mundiales, los dos tienen cinco… estoy muy feliz de que sean los entrenadores porque tenerlos me va a ayudar a crecer como jugador, que me van a enseñar muchísimas cosas”, señaló sobre su experiencia junto a ambos.

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Finalmente, González destacó la mentalidad que existe dentro de la nueva generación de futbolistas mexicanos y la confianza del grupo para competir ante cualquier rival. El delantero resumió esa postura con una declaración: “Teníamos esa actitud de que en serio podíamos lograr algo importante y al día de hoy se la siguen creyendo que no somos menos que nadie y que podemos competirle a quien sea”.