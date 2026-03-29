Mictlán vs Cobán Imperial en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mictlán y Cobán Imperial por la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mictlán vs Cobán Imperial, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mictlán y Cobán Imperial, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026! El encuentro se disputará este domingo 29 de marzo en el Estadio La Asunción, donde ambos equipos saldrán en busca de puntos importantes para seguir en la pelea dentro de la tabla. Los antecedentes recientes reflejan cruces parejos entre ambos.

Mictlán afronta este compromiso tras imponerse 2-0 a Achuapa en la jornada anterior. El conjunto conejero ha mostrado efectividad en ataque en sus últimos partidos, con ocho goles a favor y cuatro en contra. Con 21 puntos, se ubica en la séptima posición y buscará hacerse fuerte en casa para sostener su momento y acercarse a los primeros lugares.

Cobán Imperial, por su parte, llega luego de igualar 1-1 ante Mixco. El equipo visitante ha tenido resultados irregulares en sus últimas presentaciones, con una victoria, una derrota y dos empates, registrando siete goles a favor y siete en contra. Con 26 unidades, ocupa el segundo puesto y buscará sumar para mantenerse en la parte alta del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Achuapa hoy domingo 29 de marzo de 2026?

El encuentro entre Aurora y Achuapa está programado para el domingo 29 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Aurora vs Achuapa para la jornada 16, al momento

Ni Aurora ni Achuapa contarán con jugadores suspendidos de cara a la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano, Alex Díaz, Jorge Ticurú, Allan García, Daniel Baján, Lenin González, Paulo Motta, Nicolas Lovato. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano, Alex Díaz, Jorge Ticurú, Allan García, Daniel Baján, Lenin González, Paulo Motta, Nicolas Lovato. : Saúl Phillip. Achuapa: Ederson Cabezas, Mathius Gaitán, Anthony Martir, Carlos Castrillo, Dayron Suazo, Randall Corado, Denilson Bol, Edgar Macal, Yeison Carabalí, Kevin Núñez, Jomal Williams. DT: Álvaro García.

Antecedentes del Aurora vs Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Achuapa:

7 de febrero de 2026 | Achuapa 2-1 Aurora | Torneo Clausura

18 de octubre de 2025 | Aurora 2-1 Achuapa | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Achuapa 1-2 Aurora | Torneo Apertura

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