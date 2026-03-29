Atlas vs Chivas desde Los Ángeles: alineaciones para el clásico tapatío hoy domingo 29 de marzo

Chivas y Atlas se enfrentan en amistoso en el BMO Stadium durante la Fecha FIFA, con bajas por selección y rotaciones en ambos equipos

Atlas y Chivas se enfrentan en Estados Unidos | Imago 7

Chivas y Atlas se enfrentan este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles en una nueva edición del Clásico Tapatío, ahora en formato amistoso por la pausa de la Fecha FIFA. El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos rumbo al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX, donde Guadalajara llega como líder y Atlas se mantiene en zona de Liguilla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito afronta este compromiso con varias ausencias importantes debido a convocatorias internacionales, lo que abre la puerta a futbolistas con menor protagonismo durante el torneo. El amistoso también representa una oportunidad para observar a jóvenes que viajaron con el primer equipo y que podrían sumar minutos en un contexto de exigencia.

Por su parte, Atlas busca recuperar ritmo competitivo tras una racha irregular en la liga, donde suma 18 puntos. El equipo rojinegro viene de empatar sin goles ante Querétaro y utilizará este partido para ajustar funcionamiento antes de retomar la actividad oficial el próximo fin de semana.

El enfrentamiento será el segundo Clásico del mes. El pasado 7 de marzo, el Rebaño visitó a los rojinegros en el Estadio Jalisco, donde vinieron de atrás para sumar los tres puntos. Paulo Ramírez abrió el marcador para el conjunto local en la primera parte, pero en el complemento, la Hormiga empató el marcador y Ángel Sepúlveda selló el triunfo rojiblanco desde el punto penal.

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Atlas vs Chivas, Clásico Tapatío: posibles alineaciones

El Rebaño no contará con varios de sus habituales titulares por su participación con la selección mexicana en el empate 0-0 ante Portugal. Jugadores como Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González, Raúl Rangel y Richard Ledezma tuvieron minutos en ese compromiso, por lo que no están disponibles para este duelo amistoso en Estados Unidos.

Atlas: Camilo Vargas, Diego González, Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Pedro Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Arturo González, Agustín Rodríguez.

Camilo Vargas, Diego González, Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Pedro Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Arturo González, Agustín Rodríguez. Chivas: Óscar Whalley, Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Jonathan Pérez, Efraín Álvarez, Ángel Sepúlveda.

¿Dónde ver el Atlas vs Chivas este domingo 29 de marzo?

El partido entre Atlas y Chivas se disputará este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, con inicio programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro forma parte de la agenda de amistosos internacionales durante la Fecha FIFA.

La transmisión en México estará disponible a través de TUDN en televisión de paga, mientras que la opción de streaming será por ViX Premium. Además, se podrá seguir el minuto a minuto a través de las plataformas digitales de Claro Sports.

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