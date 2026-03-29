¡Victoria en Tuxtla! Carlos Novelo se impone en una vibrante segunda fecha de la NASCAR Trucks México 2026

El piloto protagonizó un tremendo cierre que lo llevó a lo más alto del podio, el cual lo completaron Roberto Espinosa y Valeria Aranda

Carlos Novelo gana la segunda fecha de Trucks. | Captura Claro Sports

Carlos Novelo se llevó la victoria en la segunda fecha de la NASCAR Trucks México Series 2026, disputada en el Súper Óvalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras detener el cronómetro en 1:21:14.831 en una carrera marcada por incidentes y constantes cambios en la punta.

El piloto logró imponerse en un cierre exigente, superando a Roberto Espinosa, quien finalizó en la segunda posición a tan solo 0.181 segundos, mientras que Valeria Aranda completó el podio al cruzar la meta a 7.822 del ganador.

La competencia tuvo múltiples momentos clave desde la mitad de la prueba. En la vuelta 49, Sebastián Rodríguez sufrió un percance que lo dejó fuera de la carrera, obligando a la intervención de la grúa para retirar su camioneta. La acción se reanudó hasta la vuelta 56.

Hasta ese momento, Santi Cruz dominaba la carrera tras partir desde la pole position, manteniendo un ritmo sólido al frente. Sin embargo, en la vuelta 59 perdió el control en la misma zona donde se había accidentado Rodríguez, impactó contra el muro y quedó fuera de la contienda.

Tras ese incidente, Roberto Espinosa heredó el liderato como el tercer piloto distinto en ocupar la punta. La carrera se reinició en la vuelta 66, pero la intensidad se mantuvo alta y los contactos no tardaron en aparecer nuevamente.

En la vuelta 79 se registró un fuerte accidente que involucró al menos a tres camionetas, entre ellas las de Gael Aguilar y Jassir Salazar, lo que provocó la bandera roja y detuvo momentáneamente la competencia en Chiapas.

Ya en la recta final, en la vuelta 107, Carlos Novelo ejecutó el movimiento decisivo al superar a Espinosa para tomar el liderato. El piloto defendió su posición en las últimas vueltas y aseguró el triunfo en una carrera que exigió concentración total. La siguiente fecha del campeonato se disputará el 25 y 26 de abril en Tulum.

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