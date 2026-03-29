El Estadio Azteca, ¿aliado o enemigo de la selección mexicana?

El conjunto nacional regresó a su ‘casa’ entre abucheos, ‘olés’ a favor del rival y el polémico grito

¿El Azteca pesa a favor o en contra de México? | Imago7

El regreso de la selección mexicana al Estadio Azteca dejó imágenes contrastantes. La reinauguración del inmueble se vivió como una fiesta en lo general, pero el ambiente cambió cuando aparecieron los abucheos, los ‘olés’ a favor del rival y el grito prohibido. La escena abrió una duda que se mantiene vigente: si el Coloso de Santa Úrsula sigue siendo una fortaleza o si se ha convertido en un escenario incómodo para el Tricolor.

Para entender el contexto, es necesario mirar hacia atrás. La última vez que México jugó en el Azteca fue el 21 de noviembre de 2023, en un duelo ante Honduras por la Nations League. Aquella noche, el equipo nacional logró imponerse 2-0 con goles de Luis Chávez y Edson Álvarez, este último en tiempo agregado, para forzar los penales y avanzar con un 4-2 que también le aseguró su lugar en la Copa América.

Ese partido también estuvo marcado por la tensión, la polémica y la presión desde la grada, elementos que volvieron a aparecer en la reciente presentación ante Portugal. El escenario es el mismo, pero la relación entre el equipo y su afición parece que se ha complicado con el paso del tiempo.

Hoy, el Estadio Azteca vuelve a ser protagonista, no solo como sede de cara al Mundial 2026, sino como termómetro del vínculo entre la selección mexicana y su gente, una relación que atraviesa uno de sus momentos más complejos.

El grito al Tala Rangel

Tala Rangel se pronuncia tras el grito homofóbico | Imago7

El grito prohibido volvió a hacerse presente en el Estadio Azteca, reflejo del descontento de la afición cuando el equipo no responde en la cancha. En esta ocasión, el señalamiento no solo fue hacia el rival, sino también hacia Raúl ‘Tala’ Rangel, portero del Tricolor, quien recibió el cántico cada vez que realizaba un saque de meta.

La escena no es nueva. En el último partido de México en el Azteca ante Honduras, el grito apareció tras una acción polémica en la que el arquero rival permaneció en el césped, sin embargo, esto ha sido lo peor. En el enfrentamiento entre México y Uruguay realizado en Torreón, la gente se metió con el propio Tala al ser alineado por Javier Aguirre en lugar del arquero local, Carlos Acevedo. Lo anterior y los abucheos finales hicieron reaccionar a Edson Álvarez y Raúl Jiménez quienes dejaron mensajes sarcásticos de porque México juega más en Estados Unidos que en propio territorio Tricolor.

A pesar de los intentos por erradicarlo, el grito sigue presente en momentos de frustración. En el duelo ante Portugal, la situación se repitió tanto hacia el arquero rival como hacia el propio guardameta mexicano, reflejando un ambiente tenso en las gradas.

‘Olés’ a favor de la selección de Portugal y ovación a Paulinho

Paulinho, ovacionado por el Estadio Azteca. | Imago 7

Uno de los momentos más llamativos del partido fue el respaldo de la afición mexicana hacia Portugal. En la recta final, los asistentes comenzaron a corear ‘olé’ cada vez que el conjunto europeo tocaba el balón, en señal de inconformidad con el desempeño del Tricolor y que fue situación que, incluso, extrañó a los propios jugadores lusitanos.

El contraste se acentuó al final del encuentro, cuando los abucheos se hicieron presentes tras el silbatazo. El público expresó su descontento por la falta de contundencia del equipo mexicano, que no logró reflejar superioridad en el marcador.

Sin embargo, el momento más emotivo (y desconcertante) de la noche llegó con la entrada de Paulinho. El delantero del Toluca fue ovacionado al minuto 64, en una reacción inesperada que evidenció el reconocimiento individual hacia un jugador del rival, por encima del apoyo colectivo al equipo local que, sin ser cosa menor, será local en una tercera Copa del Mundo en menos de 80 días.

Abucheo generalizado a la selección mexicana

Gerardo Martino fue abucheado en el Azteca durante su proceso. | Imago7

El empate sin goles ante Portugal, uno de los mejores ocho equipos del mundo y que podría considerarse como uno de los favoritos para el próximo certamen mundial, dejó sensaciones divididas. Si bien el resultado no es negativo ante un rival de ese nivel, el desempeño del equipo no logró convencer a los asistentes, quienes despidieron al Tricolor entre silbidos, una escena que, lamentablemente, comienza a ser tradicional.

En procesos recientes, sobre todo durante el camino hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022, el equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino, recibió críticas similares, tanto en México, como en distintas ciudades de Estados Unidos, un reflejo de una desconexión con la afición que se mantiene a meses del Mundial 2026.

¿Qué le puede esperar a la selección mexicana de cara al Mundial?

El panorama rumbo al Mundial 2026 plantea un reto importante para la selección mexicana. Más allá de los resultados, el equipo necesita recuperar la identificación con su afición, algo que no ha logrado consolidar en el actual proceso. Jugadores y cuerpo técnico han reconocido la exigencia del público. Javier Aguirre señaló que el Azteca es un escenario que demanda carácter, mientras que futbolistas como César Montes han cuestionado los abucheos.

A pocos meses de la Copa del Mundo, la selección enfrenta no solo el desafío deportivo, sino también el de reconectar con su gente. El Estadio Azteca será sede clave en el torneo, y lo que hoy es crítica podría transformarse en apoyo… o en una presión aún mayor.

Te puede interesar