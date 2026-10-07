Chile encuentra el gol ante México con definición de Maximiliano Gutiérrez

La escuadra andina entró revolucionada al segundo tiempo y consiguió la ventaja, tras una seria desatención defensiva

Los andinos se adelantan | Imago7

Chile encontró la ventaja ante la Selección Mexicana en el último partido de preparación de Rafael Márquez durante esta Fecha FIFA. Maximiliano Gutiérrez apareció para convertir el 1-0 en una jugada que tomó al conjunto mexicano con espacios en la zona defensiva.

La anotación llegó al minuto 54, después de un pase filtrado que dejó a Gutiérrez con camino hacia el área. El atacante chileno aprovechó el movimiento y consiguió superar la marca de Israel Reyes y Dagoberto Espinoza para avanzar hacia la portería mexicana.

Gutiérrez continuó su recorrido hasta quedar frente a Alex Padilla, quien salió de su portería para intentar reducir el espacio. El futbolista chileno esperó el momento para definir ante el guardameta y mandar la pelota al fondo de la portería.

El tanto representó la primera llegada de Chile en el segundo tiempo que terminó en gol. La Roja había comenzado el complemento con la intención de encontrar espacios ante un equipo mexicano que buscaba mantener el control del partido.

Con este resultado, Chile pasó a estar por delante en el marcador en el encuentro que representa el cuarto partido de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana. El técnico llegó a este compromiso todavía en busca de su primera victoria al frente del Tricolor.

¡CHILE SE ADELANTA ANTE MÉXICO! 🇨🇱⚽ Felipe Gutiérrez apareció para abrir el marcador y poner a La Roja arriba en el Memorial Coliseum. 👀 Disfruta más en Claro Sports Premium, sin anuncios ni interrupciones. https://t.co/3qpqoZQSud — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

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México ahora deberá reaccionar después del golpe recibido y buscar, de menos el empate, algo que tampoco dejaría muy contento al timonel mexicano, que sigue sin ganar en el arranque de su gestión al frente del Tri.