¡Sobre la hora! inicia concentración de la selección mexicana en el CAR rumbo al Mundial 2026

Los jugadores convocados reportaron al CAR para comenzar la preparación del Mundial 2026. Chivas y Toluca, entre los principales equipos convocados

Luego de poco más de 24 horas de caos, contradicciones y amenazas, jugadores de la Liga MX y cuerpo técnico reportaron a la concentración de la selección mexicana a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, donde inicia de forma oficial el periodo de preparación para la Copa del Mundo 2026.

El proceso de concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 ha generado una serie de tensiones y controversias dentro de la Liga MX, especialmente con los clubes que aún cuentan con jugadores convocados para la Copa del Mundo. En medio de un acuerdo previamente establecido entre la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y los clubes, el cual indicaba que los futbolistas convocados sólo jugarían hasta la jornada 17 del Clausura 2026 y los partidos de ida de semifinales de la Concacaf Champions Cup, la situación fue puesta en duda debido a decisiones recientes.

A pesar del pacto, que en su momento fue respaldado por Javier Aguirre, seleccionador nacional, y los directivos de la FMF, algunos clubes como Toluca y Chivas han sido protagonistas de acciones que han alterado dicho acuerdo. Mientras Toluca solicitaba la permanencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo para la vuelta de semifinales contra LAFC, Chivas, por su parte, reaccionó y exigió a sus seleccionados volver al equipo la madrugada del miércoles, para horas después liberar a sus jugadores, acatando las indicaciones de la federación.

Javier Aguirre, al ser cuestionado sobre este escenario, dejó claro que el acuerdo con los clubes no ha sido roto y que la prioridad sigue siendo la preparación de la selección. Además, dejó una amenaza, jugador que no reportara a la concentración en la hora establecida, las 8 de la noche, no sería convocado para la Copa del Mundo.

¿Llegaron todos los convocados al llamado de la Selección Mexicana este 6 de mayo?

Javie Aguirre, Israel Reyes y los jugadores de la controversia Alexis Vega y Jesús Gallardo, arribaron sobre el límite, ya que la cita era a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el CAR y los jugadores del Toluca reportaron pocos minutos antes. De igual forma, los futbolistas de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González llegaron juntos, tras viajar directo de Guadalajara a la Ciudad de México, mientras que Brian Gutiérrez, reportó más temprano, luego de arribar desde Estados Unidos. Así, los 12 seleccionados y los 8 sparrings quedaron concentrados e iniciaran el proceso de preparación para el Mundial 2026.

Aquí te presentamos la lista de los futbolistas que tienen su lugar seguro en el Mundial 2026 y el club en el que militan:

Raúl Rangel | Chivas Carlos Acevedo | Santos Israel Reyes | América Jesús Gallardo | Toluca Luis Romo | Chivas Brian Gutiérrez | Chivas Erik Lira | Cruz Azul Gilberto Mora | Tijuana Roberto Alvarado | Chivas Alexis Vega | Toluca Armando González | Chivas Guillermo Martínez | Pumas

Además de los jugadores que se perderán la Liguilla e irán al Mundial, Aguirre convocó a futbolistas de equipos que quedaron fuera de Liguilla y asistirán a la convocatoria “con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista, para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial.”

Eduardo Águila | San Luis Óscar García | León Luis Rey | Puebla Jesús Gómez | Tijuana Denzell García | Juárez Iker Fimbres | Monterrey Jairo Torres | Juárez Kevin Castañeda | Tijuana

¿Cuántos partidos amistosos jugará México, cuándo y contra quién?

La selección mexicana tiene tres partidos amistosos programados para su preparación de cara al Mundial 2026. A continuación, se detallan las fechas y los rivales:

México vs Ghana – Viernes, 22 de mayo a las 8:00 PM (hora local) Lugar: Estadio Cuauhtémoc, México

Estadio Cuauhtémoc, México Competencia: Partido de preparación México vs Australia – Sábado, 30 de mayo a las 7:00 PM (hora local) Lugar: Rose Bowl, Estados Unidos

Rose Bowl, Estados Unidos Competencia: Partido de preparación México vs Serbia – Jueves, 4 de junio a las 8:00 PM (hora local) Lugar: Estadio Nemesio Diez, México

Estadio Nemesio Diez, México Competencia: Partido de preparación

Estos amistosos se llevarán a cabo para afinar detalles tácticos y físicos en la recta final de preparación del equipo para la Copa del Mundo 2026.

¿Quiénes son los mexicanos en Europa que podrían ser convocados al Tricolor?

Por parte de los futbolistas que militan en Europa, la base defensiva está encabezada por jugadores como Johan Vásquez, César Montes y Edson Álvarez. En el mediocampo, el técnico tiene a Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda, quienes están teniendo una excelente temporada con sus respectivos clubes. El ataque, con figuras como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones, este último que compite en Arabia Saudita; promete dinamismo y contundencia, completando un equipo que se perfila para competir al más alto nivel.

¿Cuándo se dará a conocer la lista final para el Mundial 2026?

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