Filtran nuevo jersey de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026: así sería la camiseta del Tri

El Tricolor está a punto de estrenar un nuevo jersey de cara a su tercer Copa del Mundo como anfitrión

Nuevo jersey de la selección mexicana. | Imago7 y Footy Headlines

La selección mexicana está a punto de estrenar una nueva camiseta para el Mundial 2026, y aunque aún no se ha confirmado su lanzamiento oficial, ya se filtraron detalles que han llamado la atención de los aficionados.

Según la página especializada en jerseys Footyheadlines.com, la camiseta de entrenamiento destaca por su diseño geométrico en tonos de verde intenso. Con líneas de verde más claro y el escudo en el centro del pecho, la prenda resalta en las mangas con un verde profundo, mientras que en la parte superior aparece el logo de la marca que viste a la selección mexicana. A pesar de ser una camiseta de entrenamiento, esta nueva indumentaria promete causar furor entre los fanáticos del Tri.

Mundial 2026: así sería la nueva camiseta de la selección mexicana

Jersey pre match de la selección mexicana. | Footy Headlines

Adidas ha preparado una innovadora colección de camisetas pre-partido para la Copa del Mundo 2026, con diseños llamativos y atrevidos que buscan resaltar la identidad única de cada selección nacional. Estas prendas de calentamiento, que serán usadas antes de los partidos, presentan estampados exclusivos que aseguran una imagen impactante para los jugadores. La colección ha sido pensada para que cada equipo brille en los momentos previos al inicio de los encuentros, con prendas que no solo cumplen una función deportiva, sino que también reflejan la cultura y el estilo de cada país.

La camiseta pre-partido (o de entrenamiento) de México 2026 se destaca por su diseño vibrante y exclusivo. Con una base verde intenso, la camiseta está completamente cubierta por un estampado geométrico entrelazado que añade un toque de dinamismo y modernidad. Este patrón no es solo visualmente impactante, sino que también tiene un significado profundo: al observarla de cerca, se puede identificar que las letras “M” y “X” están presentes de manera sutil, con un estilo que rinde homenaje a la tradición azteca. Este diseño cultural ha sido inspirado directamente en el trabajo artesanal de los artesanos rurales mexicanos, lo que lo convierte en una pieza única que fusiona lo moderno con lo ancestral.

El lanzamiento de esta colección de Adidas está programado para finales de mayo o principios de junio de 2026, justo a tiempo para que las selecciones nacionales comiencen su preparación para el Mundial. Con este lanzamiento, Adidas reafirma su compromiso con el diseño de indumentaria deportiva que no solo se enfoca en la funcionalidad, sino también en resaltar las tradiciones y símbolos culturales de los países que participan en la Copa del Mundo.

Selección mexicana rumbo al Mundial 2026: ¿Cuál es el jersey de local?

Jersey de la selección de México. | Imago 7

El jersey de local de la selección mexicana para el Mundial 2026 mantiene los colores tradicionales: verde como el principal y blanco como complemento, con detalles rojos y blancos en los puños y cuello. Este diseño, inspirado en el modelo utilizado en 1998, ha generado tanto elogios como críticas, pero sigue siendo un símbolo de la identidad del Tri. La nueva camiseta será la indumentaria oficial para los partidos del Mundial, y su diseño ha sido presentado como parte de la colección que Adidas tiene preparada para la selección mexicana.

¿Cuál es el jersey de visitante de la selección mexicana?

La playera de visitante de la selección mexicana. | Adidas

El jersey de visitante de la selección mexicana para el Mundial 2026 es blanco con diseños prehispánicos sublimados en el frente de la camiseta, misma que cuentas con puños y cuello en verde (oscuro que en algún momento puede verse negro) y rojo. Esta playera es acompañada con un short verde intenso con detalles en rojo.

Con cualquiera de estas playeras, la selección mexicana busca hacer historia en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

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