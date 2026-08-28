Botafogo buscaría fichar a Nathan Silva; Pumas habría rechazado una primera oferta

El conjunto brasileño habría ofrecido dos millones de dólares por el defensa de Pumas, aunque las negociaciones podrían continuar

El club universitario habría rechazado una oferta de los brasileños | Imago 7

Nathan Silva podría convertirse en una de las salidas de Pumas antes del cierre del mercado. Botafogo estaría interesado en el defensa brasileño y ya habría presentado una primera propuesta para intentar llevarlo de regreso a su país.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto de Río de Janeiro habría ofrecido dos millones de dólares por el futbolista de 29 años. Pumas habría rechazado la propuesta inicial, aunque las conversaciones entre ambos clubes seguirían abiertas.

Pumas no tendría intención de desprenderse de Nathan Silva

La postura deportiva del conjunto universitario sería mantener al central, quien se ha convertido en uno de los hombres habituales de la defensa desde su llegada a México. Sin embargo, su situación contractual podría abrir la puerta a una negociación.

Nathan Silva tendría solamente ocho meses restantes de contrato con Pumas, un escenario que podría obligar al club a evaluar una posible venta en caso de que Botafogo mejore considerablemente su primera oferta.

El brasileño llegó a la UNAM en julio de 2023 procedente del Atlético Mineiro. Desde entonces ha disputado 132 partidos con Pumas, con seis goles, dos asistencias y la final alcanzada del Clausura 2026. Tras la salida de Efraín Juárez y la llegada de Esteban Solari, ha mantenido su estatus como titular indiscutible, jugando todos los minutos del torneo con los auriazules.

Botafogo buscaría reforzarse después de un complicado momento

El posible interés por Nathan Silva llegaría en medio de un momento complicado para Botafogo. El equipo brasileño ocupa actualmente el undécimo lugar del Brasileirao, al límite de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Además, el conjunto de Río de Janeiro viene de sufrir un duro golpe internacional después de caer 6-1 ante Cienciano de Perú en los octavos de final de la Copa Sudamericana, resultado que aumentó la presión sobre un equipo que apenas en 2024 conquistó la Copa Libertadores.

Aquella Libertadores fue ganada por Botafogo frente al Mineiro, antiguo club de Nathan Silva. Por ahora, Pumas habría rechazado el primer acercamiento, pero una nueva propuesta podría mantener abierta la posibilidad de que el defensa regrese al futbol brasileño.

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