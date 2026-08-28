América vs Monterrey:  fecha, sede, y boletos para la semifinal de la Leagues Cup 2026

Los boletos todavía no están a la venta, pero se podrán adquirir en la página oficial de la Leagues Cup y de los equipos

América vs Monterrey, ¿dónde comprar los boletos? | Imago7

Se define el segundo finalista. La Leagues Cup 2026 mostró el dominio de los equipos mexicanos, con una semifinal llamativa entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey, partido que se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en California y será a eliminación directa.

La edición de este año será especial, ya que habrá un escenario que no se había presentado desde que la Leagues Cup adoptó su formato oficial: América, Monterrey, Toluca y León conforman unas semifinales integradas exclusivamente por equipos de la Liga MX. Esto garantiza que el título quedará en manos de un representante del fútbol mexicano, por primera vez con este formato, mientras la MLS se quedó sin clubes en competencia.

América y Monterrey disputarán su encuentro en el Dignity Health Sports Park, escenario ubicado en Carson, California, en el área de Los Ángeles. Las Águilas eliminaron al Columbus Crew, mientras que Rayados dejó fuera al Chicago Fire para instalarse entre los cuatro equipos que continúan en busca del campeonato y de los lugares disponibles para la Concacaf Champions Cup 2027.

Semifinal de la Leagues Cup 2026: ¿Cuándo y dónde juegan el América vs Monterrey?

El duelo América vs Monterrey se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. La Leagues Cup estableció el inicio del encuentro a las 20:30 horas locales de Los Ángeles, que corresponden a las 21:30 horas, tiempo del centro de México, y 23:30 horas del Este de Estados Unidos.

La eliminatoria se resolverá en un solo encuentro. En caso de que América y Monterrey terminen empatados después de los 90 minutos, el reglamento contempla pasar directamente a la tanda de penales, sin disputar tiempos extra. El ganador avanzará a la final programada para el domingo 6 de septiembre, mientras que el perdedor jugará ese mismo día el partido por el tercer lugar ante el perdedor del Toluca vs León.

Boletos para el América vs Monterrey, semifinal de la Leagues Cup 2026: precios y dónde comprar

Hasta este viernes 28 de agosto todavía no están disponibles los precios de los boletos para el América vs Monterrey. Aunque la organización confirmó el partido y señaló los canales mediante los cuales se comercializarán las entradas, la sección de boletos de Leagues Cup todavía no muestra una ficha activa para esta semifinal, por lo que tampoco se han publicado las diferentes zonas ni sus respectivos costos.

La Leagues Cup informó que las entradas para las semifinales estarán disponibles a través de su página oficial de boletos y también mediante los sitios de los clubes participantes. Por esta razón, los aficionados interesados deberán consultar LeaguesCup.com y las páginas oficiales de América y Monterrey para conocer el momento en que se habilite la venta. La recomendación es evitar sitios no autorizados mientras no exista información oficial sobre precios y disponibilidad.

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América vs Monterrey: ¿Cómo llegan a la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Las Águilas llegan a la semifinal después de una primera fase en la que terminó invicto y consiguió siete puntos para ocupar el segundo lugar de la clasificación de la Liga MX. Las Águilas comenzaron con un triunfo 3-1 frente a Portland Timbers, posteriormente derrotaron también 3-1 a San Diego FC y cerraron esta instancia con un empate 1-1 ante Austin FC. El conjunto estadounidense obtuvo el punto adicional tras imponerse 6-5 en la tanda de penales.

Monterrey tuvo recorrido perfecto durante dicha fase. Rayados ganó sus tres encuentros y acumuló nueve puntos después de vencer por idéntico marcador de 2-1 a Orlando City, Inter Miami y Nashville SC. De esta manera, el conjunto regiomontano avanzó a los cuartos de final con tres victorias en tres presentaciones, mientras Hugo Cuypers registró tres anotaciones durante esa ronda.

En los cuartos de final, América aseguró su clasificación con un triunfo 2-0 sobre Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park. Raphael Veiga abrió el marcador al minuto 11, Rodolfo Cota detuvo un penal de Brais Méndez y Brian Rodríguez estableció el 2-0 antes del descanso. El resultado llevó por primera vez a las Águilas a las semifinales de la Leagues Cup bajo el formato actual.

Monterrey, por su parte, eliminó 2-1 al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium. Víctor Guzmán marcó el primer tanto al 45+4, Philip Zinckernagel empató para el conjunto de la MLS al minuto 59 y Orbelín Pineda definió la eliminatoria al 83 con un disparo desde fuera del área. Con ese resultado, Rayados consiguió su cuarto triunfo consecutivo en la Leagues Cup 2026 y reservó su lugar para enfrentar al América por el boleto a la final.

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