Posibles alineaciones de Alianza vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-II

El ‘Verdolaga’ busca su tercera victoria consecutiva en suelo vallenato ante un rival de serias necesidades.

Alianza vs Atlético Nacional: posibles nóminas

El campeonato sigue su curso. Ahora llega el turno de la octava fecha, de mucha necesidad para Alianza por su incómoda ubicación en la tabla. No será fácil salir del bache, pues del otro lado espera Atlético Nacional, quizás uno de los principales favoritos para pelear el campeonato.

Los ‘Verdolagas’ vienen de hilar dos triunfos consecutivos en el plano doméstico. Tras el parón, derrotó en El Campín a Fortaleza y repitió la dosis frente al Deportivo Cali jugando en inferioridad numérica. En cuanto a Alianza, no pasó de un amargo a ceros contra Deportivo Pereira. Estas son las posibles nóminas para el cotejo.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan José Viveros, Jhildrey Lasso; Fabián Cantillo, Wiston Fernández, Jesús Muñoz; Déinner Quiñones, Felipe Pardo y Cristian Vergara. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, que cerrará la jornada sabatina en la Liga BetPlay, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:30 de la noche este sábado 29 de agosto en el Estadio Armando Maestre de Valledupar. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Alianza FC

25.08.2026 | Cúcuta 1-0 Alianza | Fecha 7.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Pereira | Fecha 6.

09.08.2026 | Alianza 2-3 Bucaramanga | Fecha 4.

01.08.2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima | Fecha 2.

26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza | Fecha 1.

Últimos partidos de Atlético Nacional

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Fecha 7.

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional | Fecha 6.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Amistoso.

09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional | Fecha 4.

02.08.2026 | Jaguares de Córdoba 0-3 Atlético Nacional | Fecha 2.

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