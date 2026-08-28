Vuelta a España 2026, etapa 8: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 29 de agosto

En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será la etapa 8 de La Vuelta a España, este sábado 29 de agosto.

Horario y dónde ver etapa 8/ Claro Sports.

Crecen las emociones de La Vuelta a España 2026, estamos a escasos días para que termine la primera semana de esta ronda ibérica en su 81° edición, sin embargo está claro que Tadej Pogacar se quiere llevar el título a casa. Este sábado 29 de agosto se vivirá la etapa número 8 entre Pucol y Xeraco, toda la información la vives en Claro Sports.

¿A qué hora empieza la etapa 8 de la Vuelta a España 2026?

Con el punto de partida en Puçol todo está contemplado para que esta etapa 8 de La Vuelta a España inicia a las 13:42 (hora local), es decir a las 06:42 de la mañana en Colombia. Si nada extraordinario sobre las 15:00 hs (hora local) todos los ciclistas estarán arribando a Xeraco para el cruce de la meta.

Colombia: 06:42 a.m.

06:42 a.m. Centro de México: 05:42 a.m.

05:42 a.m. Argentina: 08:42 a.m.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 8, hoy 29 de agosto?

Después de haber vivido una etapa de alta montaña este viernes 28 de agosto, para este sábado 29 seguirán las emociones de La Vuelta a España 2026. La fracción comenzará en Vall d’Alba y terminará en Aramón Valdelinares. Serán 149.8 kilómetros de recorrido entre estas dos poblaciones, con un sprint intermedio y un puerto de montaña de tercerra categoría.

Etapa 8 de la Vuelta A España/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Existen diversas opciones para ver la carrera. La Vuelta a España 2026 podrá seguirse en vivo en Colombia a través de Caracol Televisión y RCN, en señal abierta, además de las alternativas disponibles en ESPN, Disney+ y la aplicación Ditu. Para el resto de Latinoamérica, la competencia contará con transmisión por ESPN en televisión y estará disponible de manera online mediante Disney+.

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