Besiktas quiso fichar a Jhon Lucumí, pero Juventus terminó ganando la puja

El defensor colombiano Jhon Lucumí estuvo en los planes del Besiktas durante el mercado de fichajes, pero las ofertas recibidas terminaron alejándolo de Turquía.

Jhon Lucumí jugando con Juventus | REUTERS/Jennifer Lorenzini.

Jhon Lucumí continúa siendo protagonista en el mercado internacional. Aunque el defensor colombiano ya dejó Italia para incorporarse a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, desde Turquía surgió nueva información relacionada con los movimientos que rodearon su salida del Bologna durante el pasado periodo de fichajes.

El central fue uno de los nombres que despertó interés en diferentes clubes europeos y, entre las opciones que aparecieron en el camino, estuvo el Besiktas, uno de los equipos históricos del fútbol turco. La escuadra de Estambul habría contemplado seriamente la posibilidad de incorporar al colombiano, aunque finalmente la operación no avanzó debido a la competencia de otros clubes y a las condiciones económicas del negocio.

Besiktas intentó fichar a Jhon Lucumí

La información fue revelada por Vincenzo Italiano, actual entrenador del Besiktas, quien explicó que el club turco llegó a analizar la posibilidad de fichar al defensor colombiano. “Habíamos pensado en transferir a Lucumí, pero como llegaron muy buenas ofertas para Jhon, dejamos esa idea en el cajón. Mantuvimos nuestra plantilla actual y añadimos a un jugador joven”, aseguró el técnico, según recogió Corriere dello Sport.

De esta manera, Besiktas terminó desistiendo de la operación ante las propuestas que recibió Lucumí y el Bologna. El conjunto turco finalmente optó por mantener buena parte de su plantilla y sumar a un futbolista joven, mientras el futuro del internacional colombiano se encaminaba hacia otra de las grandes instituciones del fútbol europeo.

La situación también refleja el interés que despertó Lucumí durante el mercado. Además del Besiktas, el defensor estuvo relacionado con diferentes clubes de ligas importantes, especialmente de la Premier League, después de que en anteriores ventanas de transferencias aparecieran propuestas desde Inglaterra. Sin embargo, el Bologna mantuvo una postura firme respecto a la continuidad del colombiano.

Juventus terminó inclinando la balanza

Finalmente, fue la Juventus la que consiguió convencer al defensor y al Bologna. El peso histórico y deportivo del conjunto italiano, sumado a la propuesta económica presentada por el club de Turín, terminó siendo determinante para concretar la salida del zaguero del equipo de Emilia-Romaña.

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Lucumí comenzó así una nueva etapa en uno de los clubes más importantes de Italia, después de consolidarse durante varias temporadas en el fútbol europeo. Su llegada a Juventus también representó un nuevo paso en su carrera y la oportunidad de competir por objetivos importantes en el fútbol de élite.

Ahora, el defensor colombiano deja momentáneamente de lado su actividad con Juventus para concentrarse en la Selección Colombia. Lucumí ya se encuentra en territorio estadounidense junto al grupo dirigido por Néstor Lorenzo, que prepara una nueva jornada internacional.

Lucumí, concentrado con Colombia

El combinado nacional tendrá por delante compromisos frente a México, Paraguay y Perú, en el comienzo de un nuevo ciclo de trabajo para el equipo. Lorenzo busca combinar futbolistas que ya tienen recorrido con la selección y nuevas caras que empiezan a ganar espacio en el proyecto.

Para Lucumí, esta convocatoria representa también la posibilidad de continuar consolidándose como una de las alternativas en la defensa colombiana, ahora con el respaldo de su llegada a Juventus y una nueva experiencia en uno de los grandes clubes del fútbol europeo.

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