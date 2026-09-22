Jhon Lucumí empieza a consolidarse en Juventus: elogios en Italia tras vencer a Atalanta

Jhon Lucumí sigue ganando protagonismo en Juventus. El defensor colombiano fue titular ante Atalanta y recibió una positiva valoración tras el 2-0.

Jhon Lucumí, jugando con la Juventus | Reuters.

Jhon Lucumí empieza a escribir sus primeros capítulos como jugador de la Juventus y sus actuaciones recientes comienzan a llamar la atención en Italia. El defensor colombiano fue titular en la victoria 2-0 sobre Atalanta, correspondiente a la quinta fecha de la Serie A, y volvió a dejar buenas sensaciones en una defensa que consiguió mantener su arco en cero.

El zaguero llegó a Turín con el objetivo de dar un nuevo paso en su carrera y disputar sus primeros partidos con uno de los clubes históricos del fútbol italiano. En sus primeras presentaciones, Lucumí ha ido ganando protagonismo y también ha mostrado recursos importantes en la salida desde el fondo, una de las características que más se han destacado de su juego.

Lucumí recibe elogios tras su actuación ante Atalanta

La prensa italiana valoró positivamente el partido del colombiano. Tuttosport le otorgó una calificación de 6,5 y resaltó especialmente su organización, sus pases de primera intención y la seguridad que mostró cuando fue exigido en los duelos individuales. El medio italiano señaló que Lucumí no perdió los enfrentamientos cuando fue encarado y destacó un par de intervenciones ante Nikola Krstović.

“Lucumí 6.5”, tituló el apartado dedicado al colombiano en sus calificaciones, donde también se hizo énfasis en que todavía tiene margen para seguir mejorando. El defensor formó parte de una línea de tres junto a Gleison Bremer y Pierre Kalulu, en un partido en el que Juventus terminó imponiéndose con goles de Francisco Conceição y Bremer.

Un buen inicio con la Juventus

La presentación ante Atalanta no fue un hecho aislado. Días antes, Lucumí había sido titular y disputado los 90 minutos en la goleada 5-0 de Juventus sobre NEC Nimega por la Europa League, encuentro en el que además entregó la asistencia para el quinto tanto del conjunto italiano.

De esta manera, el colombiano ha comenzado a sumar actuaciones importantes tanto en el campeonato italiano como en el torneo europeo. Incluso, en otra valoración reciente de Tuttosport, Lucumí recibió 7,5 puntos después de su actuación en uno de los partidos de Juventus, destacándose la conexión que mostró con sus compañeros y su capacidad para participar en la construcción desde atrás.

Lucumí vuelve a la Selección Colombia

El buen momento del defensor también coincide con su regreso a la Selección Colombia. Jhon Lucumí fue incluido por Néstor Lorenzo en la convocatoria para los próximos compromisos del combinado nacional, en una etapa en la que el entrenador continúa observando alternativas de cara al siguiente ciclo internacional.

El técnico argentino ha explicado que algunos jugadores necesitaban consolidarse en sus clubes antes de volver a tener protagonismo con la Selección. Lucumí, en ese contexto, llega a la convocatoria después de comenzar a ganarse un lugar en la defensa de Juventus y con la posibilidad de continuar demostrando su evolución durante los próximos partidos.

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