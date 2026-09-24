Ordoñez queda vetado de Guatemala, el castigo ejemplar que impondría Tena

No volvería a ser citado por el cuerpo técnico.

Luis Fernando Tena se queda como técnico de Guatemala | Imago7

Finalmente se conoció la verdad del caso Arquimides Ordóñez y por ende, el cuerpo técnico del seleccionado de Guatemala encabezado por Luis Fernando Tena tiene en mente llevar adelante una sanción ejemplar, al confirmar que el delantero mintió acerca de las causas por las que rechazó la convocatoria para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf.

Para ponernos en tema, Ordóñez había sido convocado por el cuerpo técnico de Guatemala, y cinco días después de la citación llegó la información de que el jugador finalmente no sería opción dado que tenía una lesión muscular. Esa fue la primera de las justificaciones que trascendieron, motivo por el cual Tena citó a Jefrey Bantes, de Municipal, en el lugar del jugador del Tulsa FC.

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, todo se revolucionó cuando el pasado sábado 19 de septiembre por una nueva fecha del torneo, Ordóñez fue convocado por su equipo de la liga de ascenso del fútbol de Estados Unidos, el Tulsa, e ingresó en el complemento del partido frente a Brooklyn, que finalizó igualado 2 a 2 y en el que disputó poco más de 20 minutos.

Ante ese escenario, Tena fue consultado y el técnico dejó en claro que tendrá una conversación con el futbolista, para intentar entender su situación ya que de acuerdo a lo que él compartió, fue contactado por el jugador y este le dijo que no podría ser parte del plantel porque sufría una lesión muscular.

“Convocamos a Quimi y el me mandó un mensaje directamente diciendo que tenía una lesión, que prefería quedarse en su club por ahora, así quedó la cosa, ya no insistimos ni nosotros y tampoco él”, dijo Tena al respecto durante la conferencia de prensa previa al primer partido del seleccionado, este viernes 25 de septiembre frente a Jamaica.

Si bien Tena fue cauto en su discurso al respecto, las primeras informaciones sostienen que Ordóñez no volverá a ser tenido en cuenta como legionario mientras en la dirección técnica esté Tena. Se consideró una falta de respeto a los compañeros, al país y al cuerpo técnico, que en ningún caso avalan la mentira.

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