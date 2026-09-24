¡La mejor experiencia de su vida! Anthony Gordon recuerda el México vs Inglaterra y defiende a Tuchel tras el Mundial 2026

El atacante inglés recordó el duelo ante el Tri, habló del planteamiento ante Argentina en semifinales y analizó la carrera por el Balón de Oro entre Lamine Yamal y Harry Kane

El jugador del Barcelona explícó lo que significó el duelo ante el Tri | Reuters

Anthony Gordon mantiene presente el partido que Inglaterra disputó ante la Selección Mexicana en el Mundial 2026, duelo que, de acuerdo con el futbolista del Barcelona, marcó un momento especial dentro de su carrera. El atacante aseguró que aquel encuentro representó la experiencia más importante que ha vivido dentro del futbol profesional.

El extremo inglés explicó que el compromiso ante el Tri modificó la forma en la que los dirigidos por Thomas Tuchel afrontaron la fase final del torneo, debido a que tuvieron que adaptarse a un escenario diferente después de quedarse con un jugador menos. “El partido contra México fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera. La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar; necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria”, declaró Gordon.

Gordon reconoce que México cambió la mentalidad de Inglaterra

El jugador del Barcelona señaló que el encuentro contra México influyó en los siguientes compromisos de Inglaterra durante la Copa del Mundo, aunque reconoció que esa fórmula no funcionó ante Argentina en la semifinal. “Luego de eso, posiblemente se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la Semifinal. Pero no hay garantías de que, si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro, no hubiéramos perdido ese partido”, explicó el internacional inglés.

Gordon también recordó que el duelo frente a Argentina generó cuestionamientos hacia la estrategia de Thomas Tuchel, quien fue señalado por adoptar una postura más defensiva durante la parte final del encuentro. Sin embargo, el futbolista respaldó la decisión del entrenador alemán al considerar que había funcionado en las rondas anteriores. “Creo que es difícil responder porque esa misma mentalidad fue la razón por la que avanzamos en las dos rondas previas. Uno prácticamente continúa haciendo cosas que han funcionado y es difícil en la vida cambiar algo que funciona porque ¿para qué hacerlo si sabes que algo funciona?”, comentó.

Anthony Gordon analiza el estilo de Inglaterra y España

Tras su llegada al futbol español con el Barcelona, Gordon también comparó la manera de jugar de Inglaterra con la de los equipos españoles. El atacante reconoció que el control de posesión que caracteriza a España representa una diferencia importante respecto al estilo inglés. “No tenemos esa fuerza para controlar los partidos como lo hacen los españoles, no está en nosotros y no estoy seguro de que sea algo que se pueda enseñar. Ahora que juego en España, puedo hablar con una visión educada y la forma en que mantienen el balón es diferente, mucho más diferente de lo que he experimentado alguna vez jugando en este país”, explicó.

El futbolista consideró que Inglaterra debe encontrar su propia identidad y aprovechar sus características dentro del campo. “No estoy seguro de que podamos lograrlo alguna vez, pero definitivamente podemos mejorar o tal vez ir por otro camino y jugar a nuestras fortalezas, que es jugar un fútbol físico, directo y de contraataque. No hay una forma perfecta de ganar un partido de fútbol”, agregó.

Gordon coloca a Lamine Yamal y Harry Kane en la pelea por el Balón de Oro

Además de recordar el Mundial, Anthony Gordon habló sobre la disputa por el Balón de Oro y destacó a dos futbolistas que conoce de cerca: su compañero en Barcelona, Lamine Yamal, y su capitán en la selección inglesa, Harry Kane.

El atacante evitó elegir a un ganador, pero reconoció los argumentos que tienen ambos jugadores después de una temporada con grandes actuaciones. “El Balón de Oro para mí tiene que ser uno de los dos en términos de lo que han logrado. Es increíble lo que Lamine Yamal ha conseguido a una edad tan joven, el tipo de jugador que es. Está en un nivel completamente diferente en este momento”, afirmó.

Gordon destacó especialmente la edad del futbolista español y su impacto dentro del terreno de juego. “Que un chico de 19 años esté haciendo lo que está haciendo es una locura. Cuando hablamos de la pura habilidad individual como jugador, para mí sin duda es el número uno”, señaló sobre Yamal.

Sin embargo, el inglés también resaltó la temporada de Harry Kane y sus números con el Bayern Munich y la selección inglesa. “Pero si estuviéramos hablando de la temporada pasada, Harry Kane tiene un argumento tan grande como cualquiera porque su temporada fue histórica. La cantidad de goles que marcó, las cosas que ha hecho por nosotros en el Mundial. Ambos tienen argumentos sólidos”, mencionó.

Anthony Gordon reconoce que aún no está al nivel de opinar sobre el premio

El jugador del Barcelona cerró su análisis del Balón de Oro con una postura personal y aseguró que observa la competencia como cualquier aficionado al futbol. “No soy la persona adecuada para comentar. Me resulta difícil opinar porque aún no estoy en ese nivel. Pero como tú, solo soy un aficionado que sigue la situación de ambos jugadores. Así que les deseo a ambos la mejor de las suertes”, concluyó Gordon.

Te puede interesar