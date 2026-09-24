¿Cuánto cuesta ver el último partido de Messi con Argentina? Un aficionado mexicano gastaría hasta 35 mil pesos

Los sorprendentes precios para el partido entre Argentina y Benin en el Monumental de River, en lo que será la despedida de Leo de la albiceleste

¿Cuánto cuesta ver el último partido de Messi con Argentina? | REUTERS/Carl Recine

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina será uno de los eventos deportivos más esperados de 2026. El capitán de la Albiceleste tendrá su último partido con la camiseta nacional el martes 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, una cita que implica un gasto importante para los aficionados que viajen desde México.

Para un seguidor mexicano que quiera estar presente en la última aparición de Messi con Argentina, el presupuesto contempla mucho más que el boleto del partido. El traslado aéreo, hospedaje, alimentación y movilidad dentro de Buenos Aires son factores que pueden elevar el costo final de una experiencia que podría superar los $30,000 pesos mexicanos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó los precios oficiales para los encuentros amistosos de la Fecha FIFA, incluido el duelo ante Benín en el Monumental. Las entradas para despedir a Messi van desde los $90,000 pesos argentinos en la zona Popular hasta los $480,000 pesos argentinos en la Platea Media San Martín y Belgrano.

¿Cuánto cuesta el boleto para ver a Messi en el Monumental?

Tomando como referencia los precios publicados por la AFA, un aficionado mexicano podría pagar aproximadamente $1,050 pesos mexicanos por la localidad más económica, mientras que las zonas con mejor ubicación pueden alcanzar alrededor de $5,590 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

#SelecciónMayor La venta de entradas para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el jueves 24 de septiembre 🎫



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Las localidades intermedias representan una alternativa para quienes buscan una mejor vista del campo. La Platea Alta tiene un costo cercano a los 180 mil pesos argentinos, mientras que sectores como Platea Media Sívori y Centenario llegan a los 320 mil pesos argentinos. Las zonas más cercanas al terreno de juego superan los 400 mil pesos argentinos.

Además del valor de la entrada, los aficionados que viajen desde México deben considerar el vuelo internacional. Un viaje redondo desde la Ciudad de México hacia Buenos Aires, con salida alrededor del 4 de octubre y regreso después del partido, puede representar un gasto aproximado de entre 18 mil 600 y 27 mil 400 pesos mexicanos por persona, dependiendo de la aerolínea, escalas y disponibilidad.

MÁS INFORMACIÓN: Messi prepara su último partido con la albiceleste

Viajar desde México para la despedida de Messi: presupuesto completo

El hospedaje es otro de los gastos principales. Una estancia de tres noches en zonas cercanas al Monumental, como Núñez o Belgrano, puede ubicarse entre los 4 mil 200 y 4 mil 800 pesos mexicanos en departamentos de renta temporal, mientras que hoteles de tres o cuatro estrellas pueden requerir un presupuesto de entre 5 mil 100 y 7 mil 500 pesos.

Con una opción económica que incluya vuelo estándar, entrada Popular y alojamiento sencillo, un aficionado mexicano podría gastar alrededor de 23 mil 850 pesos mexicanos, una cifra cercana a mil 350 dólares. Este cálculo no contempla compras personales ni actividades adicionales durante la estancia.

Para quienes busquen una experiencia con mayor comodidad, un paquete con asiento en platea intermedia, vuelo internacional y hotel de mayor categoría puede elevar el gasto hasta un rango de entre 28 mil 500 y 31 mil 500 pesos mexicanos. A ese monto se recomienda sumar entre 3 mil y 5 mil pesos adicionales para alimentos, transporte local y traslados.

El encuentro ante Benín marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas de Messi con Argentina. El futbolista inició su camino internacional en 2005 y conquistó títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Aunque el precio puede representar un esfuerzo económico importante para los aficionados mexicanos, la posibilidad de presenciar el último partido del número 10 con la camiseta argentina convierte al Estadio Monumental en uno de los escenarios más buscados del futbol mundial en 2026. La venta de entradas comenzó a través de la plataforma habilitada por la AFA para los encuentros en Buenos Aires.

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