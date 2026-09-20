Juventus vs Atalanta, en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 5
Ambos equipos están llamados a ser protagonistas esta temporada, pero han tenido un arranque irregular que ya les pone obligaciones.
¿A qué hora inicia Juventus vs Atalanta hoy, 20 de septiembre de 2026?
El encuentro se desarrollará en el Allianz Stadium de Turín a partir de las 6:00 p.m. locales. Los televidentes que están en el continente americano deberán hacer una resta de horas para verlo, cálculo que depende de la zona en la que se encuentren.
- México: 10:00 a.m.
- Colombia: 11:00 a.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 12:00 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 10:00 a.m.
- Argentina: 1:00 p.m.
Alineaciones de Juventus vs Atalanta para la jornada 5, al momento
Juventus: Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Bremer, Jhon Lucumí, Zeki Celik; Douglas Luiz, Weston McKennie; Nicolás González, Francisco Conceiçao, Kerim Alajbegovic y Randal Kolo Muani. DT: Luciano Spalletti.
Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Thomas Kristensen, Giorgio Scalvini, Lorenzo Bernasconi; Franck Kessié, Lazar Samardzic, Éderson; Charles de Ketelaere, Jonathan Rowe y Nikola Kristovic. DT: Maurizio Sarri.
¿Dónde ver Juventus vs Atalanta en vivo? Canales de TV y streaming online
Para este partido de la Serie A en particular, habrá una cadena transmitiendo para la mayoría de países en América. Es importante que los usuarios de los diferentes cableoperadores y servicios de streaming revisen la disponibilidad de los canales en las guías de programación.
- México: ESPN y Disney+.
- Colombia: Disney+.
- Estados Unidos: Paramount+, Peacock y CBS Sports.
- Centroamérica: Disney+.
- Argentina: Disney+.