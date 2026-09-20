Juventus vs Atalanta, en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 5

Ambos equipos están llamados a ser protagonistas esta temporada, pero han tenido un arranque irregular que ya les pone obligaciones.

Juventus y Atalanta buscan superar su irregularidad.

¿A qué hora inicia Juventus vs Atalanta hoy, 20 de septiembre de 2026?

El encuentro se desarrollará en el Allianz Stadium de Turín a partir de las 6:00 p.m. locales. Los televidentes que están en el continente americano deberán hacer una resta de horas para verlo, cálculo que depende de la zona en la que se encuentren.

México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina: 1:00 p.m.

Alineaciones de Juventus vs Atalanta para la jornada 5, al momento

Juventus: Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Bremer, Jhon Lucumí, Zeki Celik; Douglas Luiz, Weston McKennie; Nicolás González, Francisco Conceiçao, Kerim Alajbegovic y Randal Kolo Muani. DT: Luciano Spalletti.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Thomas Kristensen, Giorgio Scalvini, Lorenzo Bernasconi; Franck Kessié, Lazar Samardzic, Éderson; Charles de Ketelaere, Jonathan Rowe y Nikola Kristovic. DT: Maurizio Sarri.

¿Dónde ver Juventus vs Atalanta en vivo? Canales de TV y streaming online

Para este partido de la Serie A en particular, habrá una cadena transmitiendo para la mayoría de países en América. Es importante que los usuarios de los diferentes cableoperadores y servicios de streaming revisen la disponibilidad de los canales en las guías de programación.

México: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Colombia: Disney+.

Disney+. Estados Unidos: Paramount+, Peacock y CBS Sports.

Paramount+, Peacock y CBS Sports. Centroamérica: Disney+.

Disney+. Argentina: Disney+.

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