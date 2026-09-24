¡Lanzamiento de oro! Flor Denis Ruiz se corona campeona de la jabalina en los Juegos Suramericanos 2026

Flor Denis Ruiz ganó oro en lanzamieto de jabalina en los Juegos Suramericanos 2026. Colombia está en el podio del medallero.

Flor Denis Ruiz en acción para Colombia | PanamSports

Continúan las emociones en los Juegos Suramericanos 2026 y Colombia sigue en la pelea por subir al segundo puesto del medallero general antes del cierre. Una de las destacadas atletas del país ya hizo su aporte, pues Flor Denis Ruiz consiguió una medalla de oro para la delegación ‘Cafetera’.

De a poco las pruebas del atletismo empezaron a aparecer en las justas y por supuesto la vallecaucana dijo presente. Ella tuvo acción en la modalidad de lanzamiento de jabalina, que es su especialidad. Con un registro de 62,30 metros se colgó la presea máxima, demostrando de nuevo su poderío en dicha disciplina.

Así las cosas, Flor Denis marcha imparable en lo que va del año, pues recordemos que también logró el oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Otras de sus hazañas de la temporada, como parte de preparación del ciclo olímpico, incluyen su tercer puesto en la Liga de Diamante en Bruselas, en el Grand Prix de Tokio y el título en el Gran Premio Cidade de Vigo.

Otros oros en atletismo

Como tal el oro de Ruiz fue el segundo de Colombia en los Suramericanos, pero a nivel general van tres por ahora. Gilmar Correa, con 2.14 metros, se quedó con el primer lugar en el salto alto. De igual forma, Arnovis Dalmero festejó en el salto largo con una marca de 7,96 metros. Todos mostraron gran capacidad, técnica y dominio en sus modalidades.

Así las cosas, Colombia sigue en la pelea por el segundo puesto contra Argentina en el medallero general. Si bien el país local tiene más preseas en total, la disputa está en los oros, ya que la diferencia es poca. Seguramente la delegación seguirá a tope para ver si se logra esa posición.

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Tener presente que las justas van hasta este sábado 26 de septiembre. En cuanto a la actividad de este jueves 24, el país tendrá acción en deportes como canotaje, taekwondo, karate, entre otros, donde se buscará seguir sumando preseas en la aventura en suelo argentino.

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