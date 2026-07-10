En Milan lamentan la lesión de Santiago Gimenez: “Venderlo será un verdadero desafío”

En Italia califican el Mundial de Giménez como “desastroso” y aseguran que para el Milan será un desafío encontrarle acomodo en otro equipo.

Un desborde de Santi por la banda derecha causó la lesión | Imago 7

Santiago Gimenez tuvo un Mundial 2026 para el olvido. En 82 minutos no mostró su calidad con Selección Mexicana que terminó eliminada en Octavos de Final ante Inglaterra. Precisamente en ese partido el delantero salió del lesionado del tobillo y en Milan se lamentan de la situación.

Desde la óptica de la Gazzetta dello Sport, con la lesión de Santiago Giménez para el Milán ahora será “un verdadero desafío venderlo”. Y es que de acuerdo a múltiples reportes, Santi no entra en los planes de los rossoneros para la temporada que está por arrancar. El mexicano no ha cumplido las expectativas en el ataque del cuadro italiano que en el mercado ya sacó la cartera para fichar a Gonzalo Ramos. Lee la nota completa AQUÍ.

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