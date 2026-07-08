Lo quieren, respetan y renuevan: Duván Zapata seguirá en la Serie A

El delantero colombiano de 35 años, Duván Zapata, ha renovado su contrato con el Torino de Italia hasta junio de 2028.

Duván Zapata renovó con el Torino | @TorinoFC_1906

Entre tantas noticias que siguen saliendo sobre la Selección Colombia y sus respectivos futbolistas, también hay otro nombre que se ha hecho sentir. Duván Zapata, delantero colombiano que ha sabido brillar en el fútbol de Italia, ha renovado su contrato con el Torino por dos años más.

Il capitano ancora con noi! 🤩



Siamo lieti di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028 🐂 pic.twitter.com/trNDnwn3p4 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 8, 2026

A sus 35 años, Duván Zapata se ha convertido en un auténtico emblema del Torino de Italia. Después de haber brillado en Atalanta, Napoli, Sampdoria, Udinese, Estudiantes de La Plata de Argentina y América de Cali de Colombia. El goleador colombiano recaló en las filas del equipo de Turín desde septiembre de 2023.

Así las cosas, tras tres temporadas con la camiseta del ‘Toro’, el nacido en Santiago de Cali ha disputado 75 partidos, anotado 19 goles y asistido en cinco ocasiones. Números que ha simple vista no serían tan rimbombantes, pero al tener en cuenta que sufrió una de las peores lesiones que puede tener un deportista, rotura de ligamento cruzado anterior, menisco medial y menisco lateral de la rodilla izquierda. Esas cifras vuelven a tomar importancia.

Hay Duván Zapata para rato en el Torino de Italia

Dicho esto, la institución italiana ha hecho oficial la renovación del contrato de Duván Zapata por dos temporadas más. Es decir, hasta el 30 de junio del 2028. En ese entonces, el colombiano ya tendrá la módica suma de 37 años de edad, una etapa para ir buscando, si así lo quiere, los últimos pasos de su carrera como profesional.

Actualmente, el ex Atalanta es el capitán del Torino y su ausencia por lesión se ha notado de manera superlativa. El equipo de Turín viene de ser decimosegundo en la tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026. Una posición que lo dejo claramente por fuera de cualquier competencia internacional.

Además de eso, los dirigidos por el italiano Ignazio Abate se fueron con una diferencia de gol de -19 en la temporada inmediatamente anterior. En 38 partidos jugados anotaron 44 goles y recibieron nada más y nada menos que 63 anotaciones. Ahora, con Duván Zapata al 100 %, volverán a tener su carta de gol asegurada desde el inicio de esta nueva temporada.

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