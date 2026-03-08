Genoa y Johan Vásquez sorprenden Y DERROTAN a la Roma

El futbolista mexicano fue titular y fue pieza clave para que su equipo consiguiera el triunfo 2-1 en el Estadio Luigi Ferraris

Genoa vence a la Roma en la jornada 28 de la Serie A. | Claro Sports

El Genoa consiguió una victoria 2-1 ante la Roma en la jornada 28 de la Serie A en el estadio Luigi Ferraris. El defensor mexicano Johan Vásquez fue titular, disputó los 90 minutos y llevó el gafete de capitán del equipo local en un partido que se definió en el segundo tiempo.

El triunfo permite al conjunto genovés sumar 30 puntos y colocarse en el lugar 13 de la tabla. La Roma, por su parte, se queda con 51 unidades en el quinto puesto y pierde terreno en la pelea por los lugares de clasificación a competencias europeas.

El primer tiempo tuvo aproximaciones de ambos equipos, pero sin goles. Genoa generó peligro con intentos de Junior Messias y Caleb Ekuban, mientras que la Roma respondió con disparos de Devyne Rensch y Donyell Malen que no encontraron portería.

En el arranque del segundo tiempo se rompió el marcador. Al minuto 6, Junior Messias convirtió un penal y adelantó al Genoa. El gol cambió el ritmo del encuentro y obligó a la Roma a buscar la igualdad.

La reacción visitante llegó al minuto 9. Evan N’Dicka empató el partido con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Lorenzo Pellegrini.

El Genoa volvió a tomar la ventaja al minuto 34 del segundo tiempo. Patrizio Masini envió un pase para Vítor Oliveira, quien definió dentro del área y marcó el 2-1 que terminó por decidir el partido.

En los minutos finales la Roma presionó con tiros de Manu Koné y acciones a balón parado. Johan Vásquez participó en labores defensivas, con despejes dentro del área que ayudaron a sostener la ventaja del equipo local. El árbitro Andrea Colombo marcó el final del encuentro tras el tiempo añadido y confirmó la victoria del Genoa en casa.

TE PUEDE INTERESAR: