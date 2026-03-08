Días de descanso obligatorio 2026: ¿Por qué es feriado el 16 de marzo?

Aquí te decimos por qué es obligatorio, quiénes descansan este día y lo que te deben de pagar en caso de trabajarlo

Megapuente en marzo 2026: ¿Qué se celebra el 16 de marzo? | Reuters

El calendario oficial de México marca para marzo una fecha que permitirá a millones de personas disfrutar de un fin de semana largo. El lunes 16 de marzo de 2026 será día de descanso obligatorio en todo el país, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, lo que impactará tanto en actividades laborales como escolares.

Este feriado nacional se convierte en uno de los primeros descansos importantes del año antes de las vacaciones de Semana Santa. La medida beneficia a trabajadores y estudiantes, quienes tendrán la posibilidad de interrumpir sus actividades habituales durante tres días consecutivos.

El anuncio del descanso forma parte del calendario oficial que cada año regula los días festivos en México. Las autoridades suelen recordar que algunos feriados se trasladan de su fecha original para generar fines de semana largos, conocidos popularmente como “puentes”.

Megapuente en marzo 2026: ¿Qué se celebra el 16 de marzo y por qué es obligatorio?

El descanso obligatorio del lunes 16 de marzo conmemora el natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes más relevantes de la historia de México. Aunque el aniversario de su nacimiento se recuerda el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que el descanso laboral se recorra al tercer lunes del mes.

Gracias a este ajuste en el calendario, en 2026 se formará un fin de semana largo que va del sábado 14 al lunes 16 de marzo, lo que permitirá a muchas familias realizar viajes o actividades recreativas dentro del país.

Días feriados 2026: ¿Quiénes descansarán este 16 de marzo?

El descanso aplica para la mayoría de las y los trabajadores en México, ya que está contemplado dentro de los días oficiales de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que, en principio, los empleados no están obligados a presentarse a laborar.

En el caso de los estudiantes, el calendario escolar también contempla esta fecha como día sin actividades en escuelas públicas y privadas. Por esta razón, millones de alumnos en todo el país tendrán un puente previo al periodo vacacional de Semana Santa.

¿Trabajas un día de descanso obligatorio, cuánto te deben de pagar?

Aunque el 16 de marzo es un día de descanso obligatorio, algunos trabajadores deberán laborar dependiendo del giro de la empresa o del servicio que prestan. En estos casos, la Ley Federal del Trabajo establece un pago especial.

La normativa indica que, si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, debe recibir su salario diario normal más el doble por el servicio prestado, lo que equivale a un pago triple por esa jornada. Este derecho aplica para quienes sean requeridos por su empleador durante la fecha festiva.

Te puede interesar: