Mictlán vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mictlán y Municipal por la jornada 12 del Torneo Clausura de Guatemala.

Mictlán Municipal, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mictlán y Municipal! El encuentro corresponde a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala y se disputará este domingo 8 de marzo a las 15:00 en el estadio La Asunción. Ambos equipos afrontan el compromiso con la necesidad de sumar, en una etapa del campeonato en la que la tabla comienza a tomar forma y cada resultado puede marcar diferencias en los objetivos de la temporada.

Mictlán llega a este duelo con la presión de conseguir puntos tanto en el torneo actual como en la clasificación acumulada. El conjunto miteco busca salir de los últimos lugares y aprovechar su condición de local frente a un rival exigente. En su presentación anterior cayó 2-0 ante Xelajú MC. Además, el equipo tiene pendiente el encuentro frente a Aurora FC que fue suspendido por las lluvias que afectaron el estado del campo, y que ahora está programado para disputarse el miércoles 11 de marzo.

Municipal, por su parte, afronta la visita con la intención de mantenerse cerca de los primeros puestos del Clausura. El equipo rojo ha tenido resultados irregulares en varias jornadas y necesita sumar para no perder terreno en la parte alta de la clasificación. En su último partido perdió 1-0 ante Deportivo Mixco, por lo que buscará recuperarse en este compromiso y volver a la senda del triunfo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Municipal hoy domingo 8 de marzo de 2026?

El encuentro entre Mictlán y Municipal está programado para el domingo 8 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mictlán vs Municipal para la jornada 12, al momento

Mictlán no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Municipal no tendrá a Eric López tras su expulsión ante Deportivo Mixco. Se estima que Gabriel Álvarez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Mictlán : John Faust, Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez, Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Sebastián Colón, Julio César Rodríguez. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust, Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez, Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Sebastián Colón, Julio César Rodríguez. : Gabriel Álvarez. Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez, John Méndez, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Mictlán vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mictlán y Municipal:

22 de enero de 2026 | Municipal 1-2 Mictlán | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Municipal 2-0 Mictlán | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Mictlán 0-1 Municipal | Torneo Apertura

6 de noviembre de 2025 | Municipal 1-0 Mictlán | Torneo Apertura

21 de agosto de 2025 | Mictlán 0-0 Municipal | Torneo Apertura

Te puede interesar