Richard Ríos, un punto bajo en el Clásico de Portugal

El volante no tuvo su mejor presentación en la igualdad a dos goles de las ‘Águilas’ frente el Porto.

Richard Ríos en el Benfica vs Porto | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Del 0-2 al 2-2. El Benfica rescató de las cenizas un juego que parecía derrota en su propia casa. Precisamente el Clásico de Portugal, uno de los más vibrantes de Europa, demostró una vez más el porqué acapara miradas en todo el mundo.

Luego de que los ‘Dragones’ pisaran fuerte en un episodio inicial, con dianas de Victor Frohold y Oskar Pietuszewski, el Benfica se hizo sentir para el final y se puso a tiro gracias a Andreas Schjelderup y Leandro Barreiro. Un empate que no se traduce mucho en algún avance para la tabla, pero que al menos evita lo que pudo ser un escándalo y la sentencia de la Primeira Liga. Eso sí, la escuadra de José Mourinho sigue en deuda por lo hecho en la temporada.

Atrás quedó la heroica diana de Trubin ante el Real Madrid para llegar a los playoffs. De todos modos, frente al mismo rival, el elenco lusitano fue eliminado y no pudo llegar a los octavos de final. En lo doméstico ya hay mucha distancia frente al liderato que ocupa el Porto, además de que el Sporting lo supera con creces en el segundo puesto.

Hay reclamos hacia el equipo. Uno de los más señalados fue Richard Ríos. El volante, cobijado por Mourinho, disputó los 90′ en el clásico mas no pudo marcar la diferencia, mostrando un juego muy discreto.

El partido de Richard Ríos

El ‘todoterreno’ del Benfica no pudo demostrar solvencia en la contención. Mientras el cotejo iba 0-2, aunque no se vio directamente en la foto de los goles, dichas jugadas dejan cierta responsabilidad al mediocampo por no ofrecer el mejor filtro. Tirado a las bandas en algunos casos, Ríos no fue el hombre que más resaltó.

Quedan asuntos por replantear. El volante necesita levantar su nivel en aras de no perder su titularidad, anotando que Leandro Barreiro, volante que entró por Enzo Barrenechea, frotó la lámpara y se convirtió en el héroe del partido. Los comentarios no son muy buenos para el equipo en general.

Al Benfica solo le queda seguir sumando en Primeira Liga y soñar con el milagro. Los ‘Dragones’ visitarán al Arouca por la fecha 26 del campeonato el próximo sábado 14 de marzo, mientras que el duelo posterior será de local ante Vitoria Guimaraes. Por lo pronto, estos han sido sus números ante Porto:

Calificación de 6.8 según SofaScore.

Un pase clave.

34/46 pases precisos (74% de acierto).

23/33 pases en campo rival (70% de acierto).

1/4 pases largos acertados.

Ningún tiro.

Dos faltas recibidas.

13 pérdidas de balón.

4/8 duelos terrestres ganados.

3/4 duelos aéreos ganados.

Dos faltas.

Te puede interesar: