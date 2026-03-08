Pensiones Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben el pago del 9 al 13 de marzo, letra por letra

De acuerdo con el calendario oficial de la Pensión Bienestar de marzo 2026, los pagos para los adultos mayores iniciaron el pasado lunes 2 de marzo

Con marzo en curso, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar se mantienen atentos para conocer cuándo les corresponde recibir su apoyo económico. Debido a que la dispersión de los depósitos se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido, es importante que los beneficiarios consulten el calendario oficial para saber el día exacto en que se realizará su pago y así evitar traslados innecesarios o filas que no les correspondan.

De esta manera, los adultos mayores y las mujeres inscritas en el programa pueden planificar mejor el uso de su dinero durante el mes. En Claro Sports te contamos cómo se distribuirá el apoyo correspondiente a marzo, con depósitos de 6,400 pesos para los adultos mayores y de 3,100 pesos para las mujeres de 60 a 64 años, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades.

Calendario Pensiones Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago del 9 al 13 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Pensión del Bienestar destinada a adultos mayores y para mujeres de 60 a 64 años, dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los depósitos comenzaron a realizarse desde el pasado 2 de marzo y continuarán de manera escalonada hasta el próximo 26 de marzo. Como ocurre en cada periodo de pago, la dispersión de los apoyos económicos se organiza conforme a la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Bajo este esquema, el lunes 9 de marzo corresponde el pago a las personas cuyo apellido inicia con la letra G. Más adelante, durante esta misma semana, el viernes 13 de marzo comenzará la entrega para los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra M. Cabe recordar que en Claro Sports continuaremos informando puntualmente sobre el calendario y la repartición de los apoyos en los días siguientes.

Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026.

Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo de 2026.

Letra L: Jueves 12 de marzo de 2026.

Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo de 2026.

¿A qué hora cae el depósito de la Pensión Bienestar de marzo 2026?

No existe un consenso general sobre la hora exacta en la que se realizan los depósitos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores; sin embargo, algunos beneficiarios han reportado que los fondos suelen verse reflejados en sus cuentas desde las primeras horas de la mañana del día que les corresponde recibir el pago. Debido a que la dispersión de recursos se realiza de forma gradual, el momento en que aparece el depósito puede variar entre usuarios.

Para verificar si el apoyo ya fue depositado, una de las opciones más prácticas es utilizar la aplicación del Banco del Bienestar. También se puede consultar el saldo a través de la Línea Bienestar (800 900 2000), donde únicamente se debe seleccionar la opción correspondiente, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el año de nacimiento. Otra alternativa es acudir directamente a las ventanillas o cajeros del banco, cuyo horario habitual es de 9:00 a 16:30 horas, aunque algunas sucursales cuentan con horario extendido de 8:00 a 18:00 horas. Recuerda acudir y comunicarte a través de los canales oficiales; evita dar datos personales a personal no autorizado.

