Ronaldinho da un espectáculo en el Ravenna vs Forlì de la Serie C de Italia: preasiste el gol de Donati y luego se retira

El brasileño volvió al fútbol profesional a los 46 años, participó en el primer gol del Ravenna y dejó abierta la posibilidad de disputar más partidos

Ronaldinho vuelve a las canchas en Italia | REUTERS/Matteo Minnella

El fútbol italiano vivió una jornada que trascendió las fronteras de la Serie C. Ronaldinho Gaúcho regresó a las canchas a los 46 años, después de 11 años sin disputar un partido profesional, y lo hizo como titular del Ravenna en el derbi regional frente al Forlì. El brasileño participó en la jugada que abrió el marcador y se despidió al descanso entre aplausos, en un encuentro que terminó con victoria de 2-0 para el conjunto local.

La presencia del exjugador del Barcelona, Milan y Paris Saint-Germain convirtió un partido de la tercera categoría italiana en un acontecimiento internacional. El Estadio Bruno Benelli registró una gran entrada y el encuentro también pudo seguirse en una pantalla gigante de Times Square, en Nueva York. La expectativa giraba alrededor del regreso de uno de los futbolistas más reconocidos de las últimas décadas, quien volvió a vestir una camiseta profesional en un compromiso oficial.

El vínculo de Ronaldinho con el Ravenna comenzó fuera del terreno de juego. El brasileño mantiene una amistad con el propietario del club, Ignazio Cipriani, y desde el verano también participa como inversionista de la institución. Para este compromiso, el entrenador Andrea Mandorlini decidió incluirlo en el once inicial dentro de un esquema 4-3-3, con libertad para moverse por detrás del delantero y ocupar espacios cercanos al costado izquierdo.

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Los primeros minutos mostraron las dificultades de un futbolista que llevaba más de una década alejado de la competencia profesional. Ronaldinho tuvo su primer contacto con el balón al minuto seis, cuando ejecutó un tiro de esquina. Aunque su calidad técnica permaneció presente en algunas intervenciones, el brasileño tuvo poca participación en las labores defensivas, situación que permitió al Forlì encontrar espacios y generar aproximaciones durante la primera mitad.

Sin embargo, el exseleccionado brasileño encontró la manera de influir en el marcador. Primero ejecutó un tiro de esquina que terminó con un remate de cabeza de Giulio Donati y, posteriormente, participó con una preasistencia en la jugada que terminó con el gol del propio Donati al minuto 36. El defensor, con pasado en clubes como Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Monza y Lecce, sacó un disparo cruzado desde fuera del área para establecer el 1-0.

La anotación desató la celebración de los jugadores del Ravenna y del propio Ronaldinho, quien compartió el festejo con sus compañeros. Aunque inicialmente estaba previsto que permaneciera aproximadamente media hora sobre el terreno de juego, el brasileño completó los primeros 45 minutos. Durante ese periodo se movió principalmente entre líneas, participó en la circulación ofensiva y ejecutó tres tiros de esquina, sin incorporarse constantemente al área rival.

El descanso marcó el final de su participación. Ronaldinho abandonó el campo entre una ovación de los aficionados, mientras que antiguos compañeros como Dida y Serginho siguieron su actuación desde las gradas. El Ravenna terminó por asegurar una victoria de 2-0 que le permitió continuar su pelea en la parte alta del Grupo B de la Serie C, donde ocupa la segunda posición y busca acercarse al ascenso a la Serie B.

¿Ronaldinho volverá a jugar con el Ravenna?

La aparición del brasileño podría no quedar limitada al derbi frente al Forlì. Después de disputar la primera mitad, Ronaldinho conversó con Sky Sport Italia y reconoció que no descarta volver a ponerse la camiseta del Ravenna, aunque cualquier nueva participación dependerá de las decisiones de la directiva y de una posible invitación del propietario del club.

“¿Futuro? Aún no lo sé. No descarto volver, depende del presidente. Si me llama, regresaré. Jugar me hace feliz, vivir esos momentos en el vestuario y todo eso es hermoso. El fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida”, declaró el exfutbolista, quien dejó abierta la posibilidad de continuar vinculado al equipo también dentro de la cancha.

Ronaldinho también compartió sus sensaciones después de regresar a la competencia. “Estos 45 minutos pasaron volando. El fútbol siempre ha sido así para mí”, señaló el brasileño. Por ahora, el Ravenna no ha confirmado una nueva aparición del exjugador, pero su relación con la institución y sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de verlo nuevamente en la tercera división italiana.

¿Hace cuánto no jugaba en un partido oficial Ronaldinho y cuál fue?

El regreso de Ronaldinho puso fin a 11 años de ausencia del fútbol profesional. Su última etapa como futbolista se desarrolló en el Fluminense de Brasil, institución a la que llegó en 2015 después de su paso por Querétaro en la Liga MX. Su ciclo con el conjunto de Río de Janeiro terminó ese mismo año y, aunque posteriormente participó en encuentros de exhibición y eventos especiales, no había vuelto a competir oficialmente.

Durante su etapa final en Brasil, Ronaldinho disputó partidos del Campeonato Brasileño con Fluminense antes de cerrar su trayectoria profesional. Su último encuentro oficial correspondió a esa etapa de 2015, aunque la información disponible no precisa la fecha ni el rival de su última aparición. Su regreso con el Ravenna, el 15 de noviembre de 2026, representa así una nueva participación competitiva después de más de una década, con 45 minutos, una intervención en el primer gol y una despedida que podría no ser definitiva.

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