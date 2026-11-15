México vs Jamaica en vivo: fecha, horario y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Nations League

Rafael Márquez no solo denerá de buscar su primer triunfo como técnioc dle Tri en México, sino que deberá de hacerlo con contundencia para obtener el pase al Final Four

México y Jamaica, por el pase al Final Four | Claro Sports

La Selección Mexicana se jugará ante Jamaica el pase ade la Nations League 2026. El segundo capítulo de los cuartos de final se disputará en Monterrey, donde el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará salvar la eliminatoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo de Concacaf.

La escuadra Tricolor cayó por estrepitoso 3-2 en Kingston; y la afición aún espera gozar del primer triunfo del técnico michoacano al mando del selectivo mexicano. Márquez Álvarez no solo debe de buscar la victoria en el próximo duelo, sino que debe de hacerlo con contundencia, si es que quiere avanzar al Final Four de la Nations League de la Concacaf, certamen del cual México es el actual monarca.

El encuentro tendrá como escenario el Gigante de Acero y se disputará el martes 17 de noviembre. Además del boleto a las semifinales, la serie también tendrá en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027, por lo que el resultado del encuentro será determinante para ambos equipos.

México vs Jamaica: fecha y horario de los cuartos de final de la Nations League 2026

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El encuentro será el segundo capítulo de la eliminatoria por un lugar en la siguiente ronda de la Nations League.

En caso de que el marcador global termine empatado después de los dos encuentros, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad permanece, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos y, de ser necesario, una tanda de penales. En este caso; gracias a los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones, a la Selección Mexicana le basta con ganar por la mínima diferencia en Nuevo León para obtener su pase, sin embargo se espera que el selectivo de Rafa Márquez tenga un resultado por demás contundente en la era ‘post Aguirre’.

El ganador de los cuartos de final también conseguirá su clasificación directa a la Copa Oro 2027. Las selecciones que sean eliminadas todavía tendrán la posibilidad de buscar un lugar mediante la fase preliminar programada para marzo.

¿Dónde ver en vivo el México vs Jamaica? TV y online

La vuelta entre México y Jamaica se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Claro Sports Premium, transmisión que te ofrece el encuentro sin cortes comerciales y con un analisis por demás detallado antes, durante y después del partido.

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¿Cómo llegan México y Jamaica a los cuartos de final?

México inició la etapa de Rafael Márquez con cuatro partidos amistosos en los que empató ante Colombia y Perú, además de perder contra Estados Unidos y Chile. En esos encuentros, el Tricolor marcó dos goles y recibió siete.

Para esta eliminatoria, Márquez seguirá contando con Julián Quiñones, quien destacó durante el Mundial 2026 y forma parte de las opciones ofensivas para enfrentar a Jamaica.

Los Reggae Boyz llegaron a los cuartos de final después de terminar en el segundo lugar del Grupo B de la Liga A con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Jamaica venció a Guatemala y El Salvador, perdió frente a Honduras y empató nuevamente ante los hondureños.

El equipo caribeño cuenta con jugadores como Andre Blake y Damion Lowe, aunque también registra ausencias como Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson y Bobby De Cordova-Reid.

México mantenía una racha de seis partidos consecutivos sin perder ante Jamaica, con cuatro victorias y dos empates. El antecedente más reciente había sido el triunfo mexicano por 1-0 en la Copa América 2024, mientras que en las semifinales de la Copa Oro 2023 el Tricolor ganó 3-0.

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