Jamaica vs México en vivo: marcador y minuto a minuto de los cuartos de final de la Nations League, hoy 14 de noviembre

Rafael Márquez enfrenta su primer partido de carácter oficial al frente del combinado nacional, por lo que la exigencia será mucho mayor

Jamaica vs México, en vivo el partido de la Nations League | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Jamaica y la Selección Mexicana en el Estadio Nacional de Kingston, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Este compromiso será el primero de carácter oficial para Rafael Márquez, luego de disputar cuatro encuentros amistosos, en los que no pudo encontrarse con la victoria y quedó a deber en cuanto goles se refiere, ya que solo pudo registrar dos anotaciones.

Al ser un duelo de mayor relevancia, el Tricolor deberá ir con todo para quedarse con el triunfo y aspirar por un lugar en las semifinales del certamen y conseguir la clasificación a la Copa Oro.

¿A qué hora empieza y dónde ver el México vs Jamaica hoy sábado 14 de noviembre?

El partido entre Jamaica y México se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país. Por lo que entrada la noche se dará a conocer al ganador de este compromiso.

¿Cómo le ha ido a México vs Jamaica? Antecedentes y últimos resultados

La Selección Mexicana se ha enfrentado en 29 ocasiones con Jamaica, con 21 triunfos para el combinado nacional por tres de los caribeños y cinco empates. Aunque el historial es favorable para México, el cuadro azteca ha recibido un par de sustos.

En los últimos cinco enfrentamientos el Tricolor presume de tres victorias y dos empates. Por lo que ahora también pinta como favorito para quedarse con el triunfo.

México 1-0 Jamaica | Copa América 2024 | Fase de grupos

Jamaica 0-3 México | Copa Oro 2023 | Semifinales

México 2-2 Jamaica | Nations League 2023 | Fase de grupos

Jamaica 1-1 México | Nations League 2022 | Fase de grupos

Jamaica 1-2 México | Eliminatorias Mundialistas 2022 | Fase de grupos

¿Quién es favorito para ganar el partido de ida de la Nations League hoy? Momios y pronósticos

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, la Selección Mexicana parte como favorita para quedarse con la victoria al tener un momio de -286. Por su parte, Jamaica tiene un momio de +850, por lo que en caso de quedarse con el triunfo pagaría una buena cantidad.

Además, el empate tiene un momio de +370, lo que también dejaría una buena ganancia en caso de que el marcador termine igualado en Kingston.