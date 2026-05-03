Cocca apunta al crecimiento en Atlas y confía en su equipo pese a la derrota ante Cruz Azul

Los cementeros tomaron la ventaja en la serie como visitante, pero los rojinegros lograron igualar de manera momentánea después de estar 0-2 en el marcador

Diego Cocca habló ante los medios después de la derrota del Atlas 3-2 ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El técnico rojinegro analizó el rendimiento de su equipo, la reacción tras ir abajo por dos goles y el reto que tendrá en el partido de vuelta.

Cruz Azul tomó ventaja en la serie como visitante, pero Atlas logró igualar de manera momentánea después de estar 0-2 en el marcador. Para Cocca, esa respuesta fue uno de los puntos que dejó el encuentro, aunque reconoció que el equipo debe corregir para buscar la remontada en la vuelta.

Al valorar el desarrollo del partido, el entrenador destacó la reacción de sus jugadores después de la desventaja inicial: “Hay muchas cosas rescatables. Poder ir perdiendo 2 a 0 y que el equipo no bajó los brazos, siguió buscando. Hubiera sido más justo un empate”.

Cocca también se refirió a la entrega del grupo durante la eliminatoria: “El equipo se entrega. La gente lo nota, no se guarda nada. Es lo que tenemos, es lo que somos. Tratamos de dar el máximo”. En esa misma línea, el técnico explicó qué debe hacer Atlas tras la derrota en casa: “Hay que poner la cabeza en la almohada y estar tranquilo porque no se guardaron nada. Está ahora el desafío de ir a Cruz Azul a buscar ganar dentro de nuestra idea con nuestras herramientas”.

El técnico rojinegro aceptó que Atlas tuvo problemas cuando Cruz Azul le quitó espacios y redujo sus opciones de presión. Sobre ese punto, Cocca señaló los ajustes que necesita su equipo para competir en la vuelta. “A nosotros nos cuesta cuando no tenemos espacio, cuando no tenemos transición, cuando no podemos presionar, recuperar la pelota. Tienen jugadores de muy buen pie. Tenemos que jugar mejor, tenemos que presionar mejor, tenemos que intentar de otra manera”.

Al hablar del contexto entre ambos clubes, Cocca marcó la diferencia entre los objetivos de cada institución en el torneo: “Cruz Azul es un equipo que está acostumbrado a pelear campeonatos. Su objetivo es pelear campeonatos. El nuestro era entrar en la liguilla. Ya lo cumplimos. Ahora vamos a ver si podemos seguir creciendo”.

Cocca consideró que la clasificación del Atlas a la Liguilla representa un paso dentro del proceso del club: “Hoy para la institución, después de 3 años y medio, entrar en una liguilla es muy importante. Estamos teniendo jugadores que están viviendo su primera liguilla y estamos jugando contra rivales que son de muchísima jerarquía”. Después agregó: “Estamos preparando para tener una columna vertebral que nos pueda hacer competir realmente de igual a igual y estamos en ese proceso”. Sobre la vuelta, dejó claro que el equipo no renuncia a la serie: “El crecimiento ha sido muchísimo. No estoy resignado. A partir del lunes nos vamos a poner a pensar cómo hacemos para ir allá y buscar la diferencia de dos goles”.

En el cierre, Cocca separó el resultado de los aspectos que, desde su visión, sí puede controlar el equipo: “Uno el resultado no lo puede manejar. Lo que puede manejar es el esfuerzo, el compromiso, las ganas. Y este equipo compromiso, esfuerzo y ganas pone el 100%”. Además, habló sobre la acción del penal que terminó por darle el triunfo a Cruz Azul: “El último penal fue algo muy dudoso también. Podíamos habernos ido con un empate, pero lo importante es entender el rival y dónde estamos nosotros hoy”.

Cocca espera un proyecto serio en Atlas

El futuro de Cocca también fue tema durante la conferencia. El entrenador habló de su intención con el club y del proyecto que le gustaría construir: “Yo vine a tratar de ayudar en la institución. Voy a dormir con la cabeza muy tranquila de poder haberlo hecho, de poner a Atlas en la liguilla”. Luego añadió: “Ojalá que pueda seguir y podamos tener un proyecto. Todavía no lo sabemos. Dependerá también del otro lado a ver cuáles son sus intenciones”. Sobre las condiciones para continuar, puntualizó: “Me gustaría un proyecto serio, un proyecto en serio, un proyecto en el cual tengamos participación. Empezamos a hablar algo, pero no hay nada concreto todavía”. Finalmente, expresó su postura personal: “Por mi parte tengo voluntad porque este es un club al cual le tengo muchísimo cariño. Ojalá que se pueda y ojalá que podamos seguir”.

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