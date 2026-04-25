Jhon Lucumí, poseído por el mal fútbol del Bologna

El defensor central colombiano Jhon Lucumí no ha podido levantar su nivel con el Bologna y su equipo sigue de capa caída.

Jhon Lucumí en Bologna | Foto por MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Nueva derrota para el equipo de Jhon Lucumí. AS Roma visitó el Estadio Renato Dall’Ára para verse las caras con el Bologna. Ambos equiposo buscaban tres puntos que lo dejarán mucho mejor posicionado de cara a la competiciones europeas del próximo año. Los romanos triunfaron por dos goles a cero.

El primer tiempo fue suficiente para liquidar el partido. Desde los siete minutos de juego, los visitante tomaron la ventaja en el marcador. Neli El Aynaoui asistió a Donyell Malen y desde entonces el partido fue inclinándose para la Roma. Tanto así que, en una de las últimas acciones de la primera etapa llegaría la segunda anotación.

La combinación del primer tanto se invirtió, es decir, Donyell Malen fue quien se vistió de asistidor y Neli El Aynaoui puso el segundo gol del partido. Con eso fue suficiente para que los romanos se llevarán los tres puntos de la casa del Bologna y el equipo local quedará muy comprometido de cara a jugar algún torneo internacional la próxima temporada.

Así le fue a Jhon Lucumí ante Roma

Jhon Lucumí fue titular y disputó la totalidad del partido entre Bologna y Roma. En una línea de tres, el colombiano fue quien jugó de libero, pero su equipo sufrió la lesión tanto del centra por derecha como del lateral del mismo costado. Una situación que claramente debilitó la plantilla local.

En este partido, el defensor central de la Selección Colombia dejo un saldo de 54 de 62 pases acertados, ocho pases en el último tercio, dos de cinco pases largos completados, 100 % de efectividad en sus regates, seis recuperaciones y cinco de 11 duelos ganados. Número que dejan en evidencia el mal partido que tuvo el Bologna.

Con este resultado, los dirigidos por Vincenzo Italiano quedaron en la octava posición de la clasificación de la Serie A con 48 puntos en 34 partidos jugados. Un puntaje que lo deja a 10 unidades del último cupo para competencias europeas. Por su parte, Lucumí acumula 26 apariciones en esta temporada en el Calcio y una anotación.

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