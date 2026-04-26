AC Milan vs Juventus en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 34

No te pierdas las acciones de este vibrante partido en el que Santiago Gimenez podría tener minutos en el Estadio San Siro

Sigue en vivo el Milan vs Juventus de la Serie A. | Claro Sports

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean todos bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre AC Milan y Juventus desde el Estadio de San Siro, correspondiente a la jornada 34 de la Serie A.

El equipo rossonero quiere seguir sumando en casa para mantener vivas sus esperanzas de título, pero sobre todo para confirmarse en los puestos de Champions League. Con 66 puntos son el tercer lugar de la clasificación general. El delantero mexicano, Santiago Gimenez, hoy podría seguir sumando minutos, tras su regreso a las canchas.

Eso sí, enfrente estará uno de los máximos e históricos rivales del Milan, al recibir la visita de la Juventus, que le pisa los talones en el cuarto puesto de la tabla con 63 unidades. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

¿A qué hora inicia el AC Milan vs Juventus hoy 26 de abril de 2026?

El partido entre AC Milan y Juventus tendrá su silbatazo inicial a las 12:45 horas de la Ciudad de México en el Estadio de San Siro. Los rossoneros quieren aprovechar su condición de local para pasarle por encima a la Vecchia Signora.

Alineaciones del AC Milan vs Juventus para la jornada 34, al momento

Ninguno de los dos equipos quiere perder este partido, por lo que ambos estrategas mandarán a la cancha los mejores futbolistas que tengan disponibles.

AC Milan: Mike Maignan (16), Fikayo Tomori (23), Matteo Gabbia (46), Strahinja Pavlović (31), Alexis Saelemaekers (56), Youssouf Fofana (19), Luka Modric (14), Adrien Rabiot (12), Davide Bartesaghi (33), Rafael Leão (10) y Cristiano Pulisic (11)

Juventus: Michele Di Gregorio (16), Pierre Kalulu (15), Bremer (3), Lloyd Kelly (6), Andrea Cambiaso (27), Manuel Locatelli (5), Khéphren Thuram (19), Francisco Conceição (7), Weston McKennie (22), Kenan Yıldız (10), Jonathan David

¿Dónde ver el AC Milan vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online

Este encuentro entre AC Milan y Juventus lo podrás disfrutar a través de la señal de ESPN, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

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