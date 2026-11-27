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¿A qué hora juega Colombia vs Serbia y dónde ver en vivo el Mundial sub 17?

El partido entre el combinado colombiano y el serbio, correspondiente a la última fecha del grupo L, dará comienzo a partir de la 1:00 p.m. en Catar (hora local), lo que quiere decir que en Colombia es a las 8:00 a.m. En cuanto a la transmisión, lo puede seguir por la señal HD2 de RCN y Caracol. Otras opciones son por Ditu y la app y YouTube de RCN.