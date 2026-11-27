Colombia vs Serbia en vivo: resultado, goles y estadísticas del Mundial Sub 17, al momento
Colombia se enfrenta a Serbia hoy por la última fecha del grupo L del Mundial sub 17. Conozca el horario en Colombia y dónde ver el partido.
Serbia baja la intensidad
Tras las dos claras opciones que tuvo para anotar, Serbia baja un poco el acelerador y el partido se comienza a disputar en el mediocampo. Colombia por su parte solo ha generado ese disparo de Murillo que se fue por arriba del horizontal.
¡Otra atajada de Luigi Ortiz!
En un contragolpe de Serbia, Pejovic encara hacia adentro con perfil cambiado, saca un remate con derecha y Ortiz ataja el disparo. En estos momentos los serbios están mejor y da la sensación que están cerca a abrir el marcador. Colombia sigue sin generar alguna clara.
¡Tapadota de Luigi Ortiz para salvar a Colombia!
Serbia se empieza a animar y en la primera clara que tiene por poco la manda a guardar. Jugada que se arma por el sector izquierdo y dentro del área Ortiz se manda un tremenda atajada en el borde de la línea. Muñoz termina despejando y pasa el peligro para los ‘cafeteros’.
¡Casi de cabeza para Colombia!
Prime tiro de esquina para la ‘tricolor’ y por poco llega el primer del partido. Luis Maturana se eleva por los aires y gana de cabeza, pero el arquero Popovic ataja sin dar rebote. Recordemos que contra Honduras por la pelota quieta llegó el primer tanto de los ‘cafeteros’.
Partido cerrado tras los primeros 10 minutos de juego
Pasamos los primeros 10 minutos de partido y el marcador todavía no se abre. Colombia continúa con su postura de tenencia de pelota, aún no consigue una llegada clara. Los serbios se plantan con línea de cuatro atrás cuando no tienen la pelota y todos los jugadores defienden en su propio campo.
Primer remate de Colombia
Luis Maturana lanza un centro por el sector derecho, el arquero puñetea y Anderson Murillo saca un remate que se va por encima del palo horizontal. Colombia mantiene su postura ofensiva y de tenencia de balón. Serbia todavía no se acerca al arco de Luigi Ortiz.
Colombia toma la iniciativa
En los minutos iniciales del encuentro, Colombia es el equipo que propone y va al frente mediante posesión. Serbia por su parte comienza más reservado y haciendo un trabajo defensivo compacto. Veremos cómo se desarrolla el resto del compromiso.
¡Arranca el partido en Doha!
El juez Abdulhadi Al-Rowaily da inicio al enfrentamiento que define el primer lugar del grupo L. Colombia juega con su uniforme habitual amarillo, azul y rojo, mientras que Serbia con camiseta azul y medias y pantaloneta blanca.
Así forma Serbia
Estos son los jugadores que arrancan el partido en el conjunto serbio:
Veljko Popovic; Filip Duric, Vojin Marinkovic, Andrew Maric, Vukasin Davidov; Ognjen Matanovic, David Djokic, Novak Stevanovik; Luka Andrijasevic, Veljko Pejovic y David Vajagic. DT: Igor Matic.
Así forma Colombia
Estos son los elegidos por el entrenador Fredy Hurtado para el compromiso ante Serbia:
Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Jhan Murillo, Anderson Murillo; Simón Rojas, Miguel Agamez; Luis Maturana, Jacky Muñoz, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.
¡Salen los equipos al terreno de juego!
Tanto Colombia como Serbia ya están dentro del terreno de juego del Aspire Zone, en Doha. Las selecciones entonan su respectivos himnos nacionales antes del silbatazo inicial para el compromiso.
Así está la tabla del grupo L
Colombia y Serbia tienen seis puntos por haber ganado sus dos primeros partidos del certamen. La ‘tricolor’ gana parcialmente el primer puesto por tener un gol más que Serbia, pues ha hecho cuatro, mientras que el rival tres.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Colombia vs Serbia!
Se juega la última fecha del grupo L en un partido inédito en el Mundial sub 17, pues estas selecciones nunca se han enfrentado entre ellas. Está en juego el liderato del grupo, aunque ambos elencos ya están clasificados a la siguiente ronda.
¿A qué hora juega Colombia vs Serbia y dónde ver en vivo el Mundial sub 17?
El partido entre el combinado colombiano y el serbio, correspondiente a la última fecha del grupo L, dará comienzo a partir de la 1:00 p.m. en Catar (hora local), lo que quiere decir que en Colombia es a las 8:00 a.m. En cuanto a la transmisión, lo puede seguir por la señal HD2 de RCN y Caracol. Otras opciones son por Ditu y la app y YouTube de RCN.
Alineaciones del Colombia vs Serbia, al momento: jornada 3 Mundial sub 17
Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Jhan Murillo, Anderson Murillo; Simón Rojas, Miguel Agamez; Luis Maturana, Jacky Muñoz, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.
Serbia: Veljko Popovic; Filip Duric, Vojin Marinkovic, Andrew Maric, Vukasin Davidov; Ognjen Matanovic, David Djokic, Novak Stevanovik; Luka Andrijasevic, Veljko Pejovic y David Vajagic. DT: Igor Matic.
Últimos resultados del Colombia vs Serbia sub 17
No existen antecedentes previos entre Colombia y Serbia en la categoría sub 17 masculina. El partido del viernes 27 de noviembre de 2026 por la tercera fecha del grupo L del Mundial será el primer enfrentamiento oficial o amistoso registrado entre ambas selecciones en esta división.