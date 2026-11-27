El exárbitro explicó los motivos de la segunda amarilla de Oussama Idrissi y analizó la intervención del VAR ante Guadalajara

La polémica arbitral en el enfrentamiento entre Pachuca y Chivas trascendió lo sucedido en el terreno de juego. Roberto García Orozco, analista arbitral de Claro Sports, respaldó las decisiones de Fernando ‘Curro’ Hernández durante el partido de ida, particularmente la expulsión de Oussama Idrissi tras la intervención del VAR.

Durante la mesa de análisis, el exárbitro deslindó de responsabilidad al silbante por la expulsión del futbolista marroquí, al considerar que su comportamiento frente a la banca del Guadalajara ameritaba una segunda tarjeta amarilla. Asimismo, explicó que Hernández intentó evitar la sanción mediante un arbitraje preventivo, antes de que el jugador incurriera en una conducta antideportiva.

“Una situación muy cuestionada por parte del árbitro ‘Curro’ Hernández, cuando en mi perspectiva el único responsable es el jugador de Pachuca. No creo que se equivoque, comete una conducta antideportiva y provoca a la banca del Guadalajara”, señaló García Orozco.

El especialista hizo referencia a las imágenes en las que se observa al silbante acompañar a Idrissi e indicarle que regresara al centro del terreno de juego. “Ya estando amonestado, veía yo un video donde el ‘Curro’ le hacía un seguimiento y le decía que se fuera al medio campo, tratando de hacer un arbitraje preventivo. Al final, el jugador se equivoca y es amonestado y expulsado del terreno de juego”.

La otra acción que generó controversia fue la anotación invalidada al conjunto hidalguense por una infracción sobre Raúl Rangel. García Orozco explicó que existió un impedimento para que el portero rojiblanco disputara el balón: “Es una jugada también anulada. Lo que observo es que Rivera no le permite saltar completamente al ‘Tala’ Rangel y eso evita que el guardameta pueda llegar a disputar el balón”.

El exsilbante también respaldó la participación del videoarbitraje y la posterior determinación de Hernández, al considerar que ambas estuvieron apegadas a las reglas del fútbol. “El VAR interviene correctamente, manda una revisión al ‘Curro’ Hernández y al final decide anular el gol. Creo que, con base en el reglamento, es una buena decisión en equipo, tanto del árbitro como del VAR”.

Ante la posibilidad de que Pachuca presente una apelación para recuperar a Idrissi de cara al encuentro de vuelta, García Orozco consideró que las imágenes dificultarían cualquier intento por revertir la expulsión. “Hay evidencia muy clara por parte del jugador, donde hace gestos y algo le dice a la banca, burlándose y provocando. Difícilmente podrán revertir esta acción porque existen elementos suficientes para la segunda tarjeta amarilla”.

De esta manera, los Tuzos se perfilan para afrontar el segundo compromiso de la eliminatoria sin uno de sus referentes ofensivos, aunque deberán esperar la resolución disciplinaria correspondiente. “Un insulto es más grave e indudablemente tampoco se quitaría la sanción, pero estoy convencido de que esta acción no podrá revertirse y el jugador tendrá que ser sancionado con un partido de castigo”, concluyó el analista arbitral.