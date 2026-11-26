MasterChef Celebrity Colombia se acerca a su top 8: tres participantes ya están clasificados y seis famosos luchan por continuar en la competencia.

Eliminado de Masterchef Celebrity hoy | Canal RCN.

La expectativa crece en MasterChef Celebrity Colombia de cara a la eliminación de este jueves 26 de noviembre, una prueba que podría cambiar el rumbo de la competencia y definir quién se queda por fuera del anhelado top 8. Aunque los seis participantes en riesgo son Sebastián Vega, Julieta Piñeres, Sebastián Villalobos, Robert Farah, Pautips y Tuto Patiño, este último genera especial incertidumbre por su ausencia debido a una lesión en una de sus rodillas. Por ahora, no hay un eliminado confirmado y todo dependerá del desempeño de los participantes frente a los exigentes retos de los jurados.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026 hoy 26 de noviembre?

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia entra en una etapa decisiva y seis participantes tendrán que enfrentarse al reto de eliminación de este jueves 26 de noviembre. Sebastián Vega, Julieta Piñeres, Sebastián Villalobos, Robert Farah, Pautips y Tuto Patiño están en riesgo de abandonar la cocina más famosa del país y quedarse sin un lugar en el top 8. La prueba será determinante para conocer quién logra salvarse y quién tendrá que despedirse de la competencia de RCN.

La primera participante en asegurar su lugar entre los ocho mejores de MasterChef Celebrity Colombia fue la actriz Marcela Carvajal, quien conquistó el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con una preparación que recibió elogios y fue calificada como la mejor que ha presentado durante la competencia.

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A ella se sumó el actor Emmanuel Restrepo, quien también consiguió su clasificación gracias a una destacada masa madre. Más recientemente, el influenciador Emiro Navarro se convirtió en el tercer participante en asegurar su cupo al top 8, luego de sorprender a los chefs con un ceviche durante el reto de salvación.

MasterChef Celebrity Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Con la última salida de Jimmy Vásquez, el pasado 11 de noviembre, así va la lista de celebridades que han abandonado la competencia:

Hugo Gómez Angélica Blandón Diana Mina Lina Tejeiro Luisa Vergara ‘Lui’ Iván Marín Milena López Sebastián Vega ‘Sebas’ Tavo Bernate Víctor Tarazona Martica Restrepo Virginia Lizcano Luciano D’Alessandro Jimmy Vásquez Verónica Orozco

¿Cómo ver MasterChef Celebrity Colombia 2026 por televisión y streaming?

El reality culinario se transmite por el canal RCN, que tiene sus emisiones entre semana desde las 9:00 p.m. a 11:00 p.m. (hora COL), mientras que los domingos la programación inicia a las 8:00 de la noche y termina a las 10:00 p.m., todo según los horarios proporcionados para esta temporada.

Los seguidores pueden consultar los contenidos y todos los episodios a través de las plataformas digitales oficiales de RCN, incluido su canal de YouTube. De este modo, la audiencia podrá mantenerse al tanto de las eliminaciones, retos y todos los acontecimientos del reality.

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