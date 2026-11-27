El Black Friday del FPC: renovaciones, salidas y fichajes para 2027
En Claro Sports repasamos todos los jugadores que finalizan contrato con sus respectivos clubes de Colombia al terminar el 2026.
Este viernes 27 de noviembre no es un día cualquiera. El mundo se paraliza por la llegada del black friday. Familias, parejas y todas las personas aprovechan para hacer sus compras de fin de año de cara a lo que será la navidad. Además de renovar un par de cosas más que necesarias. Ahora bien, aprovechando la ocasión, Claro Sports repasa todos los contratos que están próximos a vencer en el Fútbol Profesional Colombiano.
Independiente Santa Fe, Millonarios, Junior de Barranquilla y América de Cali, parece que serán los equipos más protagonistas del próximo mercado de fichajes. Entre renovaciones, salidas y posibles fichajes estos clubes prometen meterse la mano al bolsillo e invertir en su plantilla de cara al 2027.
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Contratos que vence el 31 de diciembre de 2026 en el FPC
El black friday del Fútbol Profesional Colombiano comienza con los futbolistas que ya podrían empezar a negociar como agentes libres. Pues su contrato esta próximo a finalizar con sus respectivos clubes del balompié ‘tricolor’. Así que, o sus equipos se ponen manos a la obra con sus renovaciones o se atienen a perder a su jugador sin recibir ningún rédito económico.
Independiente Santa Fe
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Juan Sebastián Quintero
- Emmanuel Olivera
- Luis Palacios
- Mateo Puerta
- Kilian Toscano
- Alexis Zapata
- Maximiliano Lovera
- Franco Fagúndez
- Nahuel Bustos
- Hugo Rodallega
- Daniel Torres
- Andrés Amaya
Millonarios
- Carlos Darwin Quintero
- Danovis Banguero
- Leonai Souza
- David Mackalister Silva
- Julián Angulo
- Rodrigo Contreras
Atlético Nacional
- Andrés Reyes
- Milton Casco
- Marlos Moreno
- Nicolás Rodríguez
- Cristian Arango
Deportivo Independiente Medellín
- Eder Chaux
- Kevin Mantilla
- Hayen Palacios
- Baldomero Perlaza
- John Montaño
- Enzo Larrosa
- Jackson Martínez
América de Cali
- Jean Fernandes
- Dany Rosero
- Cristian Tovar
- Yeison Guzmán
- Tomás Ángel
Deportivo Cali
- Fabián Viáfara
- Daniel Giraldo
- Emanuel Reynoso
- Avilés Hurtado
- Steven ‘Titi’ Rodríguez
- Juan Ignacio Dinenno
- Carlos Bacca
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Junior de Barranquilla
- Jefferson Martínez
- Jaime Acosta
- Edwin Herrera
- Juan David Ríos
- Harold Rivera
- Yimmi Chará
- Teófilo Gutiérrez
Once Caldas
- Jorge Cardona
- Jeider Riquett
- Juan Pablo Patiño
- Jaime Alvarado
- Jader Quiñónes
- Michael Barrios
- Dayro Moreno
Deportes Tolima
- Brayan Rovira
- Edwar López
- Luis Sandoval
- Jader Valencia
Atlético Bucaramanga
- Luis Vásquez
- Carlos Romaña
- Aldair Gutiérrez
- Fabry Castro
- Fabián Sambueza
- Kevin Londoño
- Jhon Fredy Salazar
Internacional de Bogotá
- Wuilker Farínez
- Joan Castro
- Fabián Chaverra
Águilas Doradas
- Alberto Higgins
- Junior Noguera
Llaneros
- Howell Mena
- Alejandro Moralez
- Juan José Ramírez
- Daniel Mantilla
- Luis Marimón
Cúcuta Deportivo
- Diego Calcaterra
- Jhon Alexander Quiñones
- Brayan Montaño
- Joao Abonia
- Víctor Mejía
- Léider Berdugo
- Kevin Londoño
- Juan Ceballos
Deportivo Pasto
- Santiago Jiménez
- Nicolás Gil
- David Guerrero
- Joyce Ossa
- Juan Mateo Garavito
- Fainer Torijano
- Harrinson Mancilla
- Enrique Serje
- Santiago Córdoba
- Diego Chávez
- Mayer Gil
- Matías Pisano
- Giovanni Banguera
- Yeison Tolosa
- Joider Micolta
- Yéiler Goez
- Derik Osede
- Franco Leys
- Jorge Obregon
- Andrés Ibarguen
- Julián Quiñones
- Jhon Méndez
Posibles fichajes y renovaciones de los equipos del FPC
Una de los negociaciones que más ha llamado la atención en el último tiempo del Fútbol Profesional Colombiano es la del los atacantes extranjeros de los equipos de Bogotá. El uruguayo Franco Fagúndez de Independiente Santa Fe y el argentino Rodrigo Contreras de Millonarios.
Ambos futbolistas no son propiedad de los equipos capitalinos, pero han llegado en condición de préstamo para todo este 2026. El ‘charrúa’ viene cedido de Santos Laguna de México y los ‘leones’ siguen negociando para hacerse con su pase definitivamente. Ya han enviado dos ofertas, pero han sido rechazadas por los mexicanos al no llegar a los dos millones de dólares que desean.
Por otro lado, Millonarios está moviendo cielo y tierra para poder continuar contando en su plantilla con el delantero ‘gaucho’. Rodrigo Contreras pertenece a Deportes Antofagasta de Chile. Actualmente, el argentino esta tasado en 1.2 millones de euros, según transfermarkt.