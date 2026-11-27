En Claro Sports repasamos todos los jugadores que finalizan contrato con sus respectivos clubes de Colombia al terminar el 2026.

Black Friday FPC | Gemini IA

Este viernes 27 de noviembre no es un día cualquiera. El mundo se paraliza por la llegada del black friday. Familias, parejas y todas las personas aprovechan para hacer sus compras de fin de año de cara a lo que será la navidad. Además de renovar un par de cosas más que necesarias. Ahora bien, aprovechando la ocasión, Claro Sports repasa todos los contratos que están próximos a vencer en el Fútbol Profesional Colombiano.

Independiente Santa Fe, Millonarios, Junior de Barranquilla y América de Cali, parece que serán los equipos más protagonistas del próximo mercado de fichajes. Entre renovaciones, salidas y posibles fichajes estos clubes prometen meterse la mano al bolsillo e invertir en su plantilla de cara al 2027.

Contratos que vence el 31 de diciembre de 2026 en el FPC

El black friday del Fútbol Profesional Colombiano comienza con los futbolistas que ya podrían empezar a negociar como agentes libres. Pues su contrato esta próximo a finalizar con sus respectivos clubes del balompié ‘tricolor’. Así que, o sus equipos se ponen manos a la obra con sus renovaciones o se atienen a perder a su jugador sin recibir ningún rédito económico.

Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo

Juan Sebastián Quintero

Emmanuel Olivera

Luis Palacios

Mateo Puerta

Kilian Toscano

Alexis Zapata

Maximiliano Lovera

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Hugo Rodallega

Daniel Torres

Andrés Amaya

Millonarios

Carlos Darwin Quintero

Danovis Banguero

Leonai Souza

David Mackalister Silva

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Atlético Nacional

Andrés Reyes

Milton Casco

Marlos Moreno

Nicolás Rodríguez

Cristian Arango

Deportivo Independiente Medellín

Eder Chaux

Kevin Mantilla

Hayen Palacios

Baldomero Perlaza

John Montaño

Enzo Larrosa

Jackson Martínez

América de Cali

Jean Fernandes

Dany Rosero

Cristian Tovar

Yeison Guzmán

Tomás Ángel

Deportivo Cali

Fabián Viáfara

Daniel Giraldo

Emanuel Reynoso

Avilés Hurtado

Steven ‘Titi’ Rodríguez

Juan Ignacio Dinenno

Carlos Bacca

Junior de Barranquilla

Jefferson Martínez

Jaime Acosta

Edwin Herrera

Juan David Ríos

Harold Rivera

Yimmi Chará

Teófilo Gutiérrez

Once Caldas

Jorge Cardona

Jeider Riquett

Juan Pablo Patiño

Jaime Alvarado

Jader Quiñónes

Michael Barrios

Dayro Moreno

Deportes Tolima

Brayan Rovira

Edwar López

Luis Sandoval

Jader Valencia

Atlético Bucaramanga

Luis Vásquez

Carlos Romaña

Aldair Gutiérrez

Fabry Castro

Fabián Sambueza

Kevin Londoño

Jhon Fredy Salazar

Internacional de Bogotá

Wuilker Farínez

Joan Castro

Fabián Chaverra

Águilas Doradas

Alberto Higgins

Junior Noguera

Llaneros

Howell Mena

Alejandro Moralez

Juan José Ramírez

Daniel Mantilla

Luis Marimón

Cúcuta Deportivo

Diego Calcaterra

Jhon Alexander Quiñones

Brayan Montaño

Joao Abonia

Víctor Mejía

Léider Berdugo

Kevin Londoño

Juan Ceballos

Deportivo Pasto

Santiago Jiménez

Nicolás Gil

David Guerrero

Joyce Ossa

Juan Mateo Garavito

Fainer Torijano

Harrinson Mancilla

Enrique Serje

Santiago Córdoba

Diego Chávez

Mayer Gil

Matías Pisano

Giovanni Banguera

Yeison Tolosa

Joider Micolta

Yéiler Goez

Derik Osede

Franco Leys

Jorge Obregon

Andrés Ibarguen

Julián Quiñones

Jhon Méndez

Posibles fichajes y renovaciones de los equipos del FPC

Una de los negociaciones que más ha llamado la atención en el último tiempo del Fútbol Profesional Colombiano es la del los atacantes extranjeros de los equipos de Bogotá. El uruguayo Franco Fagúndez de Independiente Santa Fe y el argentino Rodrigo Contreras de Millonarios.

Ambos futbolistas no son propiedad de los equipos capitalinos, pero han llegado en condición de préstamo para todo este 2026. El ‘charrúa’ viene cedido de Santos Laguna de México y los ‘leones’ siguen negociando para hacerse con su pase definitivamente. Ya han enviado dos ofertas, pero han sido rechazadas por los mexicanos al no llegar a los dos millones de dólares que desean.

Por otro lado, Millonarios está moviendo cielo y tierra para poder continuar contando en su plantilla con el delantero ‘gaucho’. Rodrigo Contreras pertenece a Deportes Antofagasta de Chile. Actualmente, el argentino esta tasado en 1.2 millones de euros, según transfermarkt.

Te puede interesar: