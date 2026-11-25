En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del duelo entre Colombia y Serbia que define al primero del Grupo L en el Mundial sub 17.

Colombia en el Mundial sub 17 | FCF

Sigue en curso la Copa Mundial sub 17 de la FIFA en Catar. Colombia y Serbia definen el primero del Grupo L después de confirmar su presencia en los dieciseisavos de final de la cita orbital. Las dos escuadras llegan con puntaje perfecto, pero por goles a favor, la ‘tricolor’ se queda con el primer puesto, momentáneamente.

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones del Colombia vs Serbia por la fecha 3 del Mundial sub 17

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Colombia vs Serbia del Mundial sub 17 Qatar 2026

Este duelo, válido por la tercera fecha, tendrá su pitazo inicial el próximo viernes 27 de noviembre a las 8:00 (hora COL) en la cancha 8 del Aspire Zone, la zona polideportiva donde se desarrolla el Mundial sub 17. Para Colombia, el duelo se transmitirá por la señal principal del Canal RCN y el HD2 de Caracol Televisión, además de DSports 2 en la televisión satelital.

Alineaciones probables: así juega Colombia vs Serbia en la jornada 3 del Mundial sub 17

Así formaría Colombia: Samuel Martínez; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Yair Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Samuel Martínez, Adrián Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Así formaría Serbia: Savo Radanovic; Filip Duric, Strahinja Baucal, Andrew Maric, Matej Strika; Tadija Cojic, Dragan Anokic, Andrej Sibinovic; Tadija Samardzic, Danilo Zarkovic y David Vajagic. DT: Igor Matic.

Antecedentes del Colombia vs Serbia y últimos resultados

A nivel de categoría sub 17, será la primera vez que ambas selecciones se enfrentarán. Sin embargo, por categoría de mayores ya han tenido cinco juegos entre si. Serbia se lleva la delantera con tres victorias, mientras que, Colombia solo ha vencido en una ocasión. Y, en una oportunidad el juego ha terminado en empate.

Ahora bien, la paridad con la vienen los dos planteles llama muchísimo la atención. Pues, ambos equipos vienen de ganar sus primeros dos juegos y ya se encuentran completamente clasificados a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA 2026.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 en el Mundial sub 17?

Es difícil hablar de un favorito para la tercera fecha del Mundial sub 17. Colombia y Serbia vienen de derrota a Honduras y Japón en las dos primeras jornadas. No obstante, aunque su diferencia de gol es exactamente la misma. Por goles a favor marcados, la ‘tricolor’ se encuentra en la cima del Grupo L. Así las cosas, se espera un partido que verdaderamente medirá el aceite de cada escuadra.

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